Der E-Carsharing-Anbieter Deer erweitert sein Angebot in Kooperation mit der Stadt Stuttgart in diesem Jahr um sechs neue Standorte mit neun neuen Fahrzeugen. Auch außerhalb von Baden-Württemberg will das Unternehmen sein Angebot bald ausbauen. Zunächst aber nach Stuttgart: Dort hatte Deer bekanntlich im September 2020 mit einem Standort am Flughafen begonnen und ist nach und nach expandiert. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...