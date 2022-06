ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Kursbelastung aus den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dürfte andauern, schrieb Analyst Michael Werner am Dienstagabend in einer ersten Reaktion auf die Razzia der Ermittlungsbehörde. Anleger dürften die DWS-Aktie meiden, auch wenn sie möglicherweise gleichzeitig in deren Fonds investieren./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 20:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 20:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DWS1007

