Berlin (ots) -Fokus auf B2B-Kunden und neue Messelaufzeit: Dienstag, 7. März bis Donnerstag, 9. März 2023 - Große Bühne für Gastland Georgien - Partnerevent Berlin Travel Festival erweitert Freizeitmesse BOOT & FUN BERLIN im November 2022Für die erste analoge Ausgabe der ITB Berlin seit Beginn der Pandemie plant die Messe Berlin im kommenden Jahr eine Reihe von maßgeblichen Neuerungen. Statt wie bisher von Mittwoch bis Sonntag wird die ITB Berlin 2023 an den drei aufeinanderfolgenden Tagen Dienstag bis Donnerstag, also vom 7. bis 9. März, stattfinden. Die Anforderungen an globale Messen haben sich in den letzten Jahren stark verändert, deshalb bündelt die weltweit führende Reisemesse künftig ihre Kräfte und konzentriert sich kundenseitig neben den ausstellenden Unternehmen ausschließlich auf ihre Fachbesucher*innen, Einkäufer*innen und Medien. Wie bisher wird der international renommierte ITB Berlin Kongress parallel zur Messe und live auf dem Berliner Messegelände stattfinden - ausgewählte Sessions werden auf itb.com gestreamt. Ergänzend werden digitale Services rund um die Live-Veranstaltung angeboten."Mit der Positionierung der ITB Berlin als reines B2B-Produkt möchten wir die Zukunftsfähigkeit der Plattform sicherstellen und die Marke als weltweiten 'Katalysator' der Tourismusbranche noch einmal maßgeblich stärken", kommentiert David Ruetz, Head of ITB Berlin. "Zugleich sorgen wir für eine notwendige Profilschärfung sowie für eine noch bessere Kundenbindung und Neugewinnung. Bereits in der Vergangenheit haben wir immer wieder festgestellt, dass ein Großteil unserer Aussteller klaren Fokus auf die Ansprache des B2B-Publikums legt. Ihr Investment lässt sich künftig noch besser bündeln."Zum Video-Statement David Ruetz, Head of ITB BerlinDie ITB Berlin, so Ruetz weiter, könne mit der Neukonzeptionierung die Kapazitäten für die Weiterentwicklung der Messe nutzen und die Zielgruppen unter anderem mit zusätzlichen Networking-Möglichkeiten ansprechen. In puncto Aussteller verkündet die Messe die Wiederaufnahme eines beliebten Events: So plant die ITB Berlin 2023 erstmalig wieder die Auszeichnung herausragender Messe-Auftritte im Rahmen der ITB Exhibitor Awards.BOOT & FUN BERLIN wird neue Heimat für Consumer-AngebotFür das Privatbesucher-Publikum sowie B2C-interessierten Unternehmen hält die Messe Berlin ebenfalls Neuigkeiten bereit. Die bisherige Consumer-Partnerveranstaltung der ITB, das Berlin Travel Festival, wird zukünftig Teil der B2C-Komponente der Boot- und Freizeitmesse BOOT & FUN BERLIN, die vom 24. bis 27. November 2022 auf dem Berliner Messegelände stattfindet. In der Vergangenheit hatte das Berlin Travel Festival parallel zum Privatbesucher-Wochenende der ITB Berlin in der Arena Berlin stattgefunden. Mit dem neuen Konzept bündelt die Messe Berlin einen Termin für Privatbesucher*innen, die sich somit auf einen Zeitpunkt konzentrieren können und sämtliche Freizeit-Angebote, ergänzt um die Themen Boote, Caravaning, Camping und Angeln praktisch unter einem Dach finden. Mehr Infos unter: boot-berlin.de und berlintravelfestival.com.Große Bühne für Gastland GeorgienEine wichtige Rolle bei der ITB Berlin 2023 kommt dem offiziellen Gastland Georgien zu, das im vergangenen Jahr bereits als Adventure & Sustainability Partner der ITB Berlin begeisterte und 2022 als Kulturpartner seine kulturellen Vorzüge präsentierte. Im Mai war Georgien Gastgeber des Premieren- Events der neuen TRVLX by ITB-Eventreihe. Das Land am Kaukasus wird die Messe am Vorabend der ITB Berlin 2023, Montag, den 6. März, mit einer feierlichen Eröffnungsgala im CityCube Berlin sowie im parallelen Live-Stream eröffnen. Zudem ist das Land mit einer großen physischen Präsenz auf dem Messegelände sowohl im hub27 als auch in der Halle 4.1 vertreten.Anmeldung für ITB Berlin-Aussteller in Kürze möglichAussteller haben bereits ab Mitte Juni die Möglichkeit, sich für die kommende ITB Berlin 2023 zu registrieren. Sie profitieren bis zum 31. August 2022 von einer einmaligen Early Bird Standmietenrate ab 205 EUR/m² (anstatt 209 EUR/qm). Diese gilt ab Veröffentlichung der offiziellen Standanmeldung (voraussichtlich Mitte Juni). Anmeldeschluss ist der 30. September 2022. Alle weiteren Teilnahmekonditionen erfahren Sie mit der Veröffentlichung der Standanmeldung. Weitere Informationen finden Sie unter: itb.com.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin ist seit 1966 die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. Der ITB Berlin Kongress gilt als der weltweit größte Fachkongress der Branche. Er fand 2022 digital auf der Brand-Webseite itb.com statt und verzeichnete 60.700 Kongress-Teilnehmende aus 125 Ländern mit mehr als 100 Sessions mit 223 Speakern. Der Digital Business Day bot 2.500 Teilnehmern aus 96 Ländern an einem Tag die Möglichkeit für digitalen Austausch und Business von jedem Ort der Welt aus. Die Teilnehmerzahl war ausgesprochen international mit einem Anteil von 78 Prozent an internationalen Einkäufern und Anbietern. Es wurden insgesamt 20.000 Geschäftsbeziehungen angebahnt, die zu 14.000 Leads und 3.200 vereinbarten Businessterminen führten. Als digitaler Branchenmarktplatz reihte sich der Digital Business Day damit als Produktergänzung in die ITB-Markenfamilie ein und rundete das Messekonzept ab. 2022 plant die ITB Berlin eine B2B Netzwerk-Eventserie "TRVLX by ITB" in Europäischen Märkten - das Kick-Off Event findet im Mai in Georgien statt. Vor der Pandemie stellten auf der ITB Berlin 2019 rund 10.000 Aussteller aus 181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 160.000 Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. 