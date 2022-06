Gute Aussichten für Shell & Co: Die Ölpreise verharren auch am Mittwoch auf anhaltend hohem Niveau. Am Mittag kostete Brent-Öl 117,23 US-Dollar, bei WTI waren es 116,27 Dollar. Die Ölpreise hatten nach den Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland am Vortag vorübergehend Höchststände seit Anfang März erreicht. Ein Grund für den jüngsten Ölpreisanstieg war die Aussicht auf ein vermindertes Angebot aus Russland infolge neuer Sanktionen der Europäischen Union (EU) angesichts des Krieges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...