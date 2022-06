Von Jacob SonenshineBarron'sÜbersetzung: Laura MarkusBristol-Myers Squibb ist ein Lichtblick in einem sehr schwierigen Markt - und der Aufwärtstrend der Aktie hat gerade erst begonnen. Das Pharma-Unternehmen aus New York könnte in Zukunft hohe Gewinne erzielen. Der S&P 500 sieht sich einem Bärenmarkt gegenüber, aber Bristol hat 2022 um 24 Prozent zugelegt. Obwohl dieser Kursgewinn hoch scheint, ist die Bristol-Aktie erst jetzt wieder annähernd auf dem Stand vom August 2016. Die Aktie war wegen ...

