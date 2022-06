Die Preise für Industriemetalle haben zulett deutlich korrigiert. Dabei sind insbesondere Kupfer und Zink für langfristig orientierte Investoren interessant. Bei Ivanhoe Mines und Bunker Hill Mining bieten sich in der aktuellen Marktlage Chancen.

Chinas Lebenszeichen rüttelt den Zinkmarkt wach!

Um rund 22 Prozent ging es für den Zinkpreis in der jüngsten Korrektur bergab. Doch nun scheint das Metall das Preistal der Tränen hinter sich gelassen zu haben. Zuletzt näherte sich die Notiz wieder der Marke von 4.000 US-Dollar je Tonne. Dabei halfen positive Signale aus China. So haben sowohl der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) als auch der Caixin-Index ihre Tiefs hinter sich gelassen. Zudem werden die Vorräte an der London Metal Exchange (LME) weiter abgebaut. Mit 84.700 Tonnen befinden sie sich auf dem tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Knapp die Hälfte des Materials ist zudem zur Auslieferung angefordert worden. "Die frei verfügbaren Zinkbestände sind damit historisch betrachtet niedrig", schließen die Analysten der Commerzbank in einem Markt-Statement.

Kupfer auf Erholungskurs

Bei Kupfer sieht ebenfalls alles nach einer Erholung aus. Noch stärker als Zink profitiert das Metall von der starken Nachfrage nach Batterien. Der Preis hatte im Frühling zum Höhenflug angesetzt und näherte sich seinem Allzeitrekord, bevor es mit dem Ausverkauf an den globalen Märkten auch bei Kupfer krachte. Bis auf 9.000 US-Dollar je Tonne sank der Preis. Mit dem Rückenwind aus China ging es zuletzt immerhin wieder Richtung 10.000 US-Dollar-Marke. Ob diese Marke kurzfristig erreicht wird, ...

