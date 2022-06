Die CPI Propety Group hält nun 76,87 Prozent an Immofinanz, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Zuvor waren es 56,31 Prozent. Wie berichtet, lief am 30. Mai die Nachfrist für das CPI-Angebot zu 23,0 Euro je Aktie aus.Immofinanz ( Akt. Indikation: 20,58 /20,60, 1,13%) Valneva bestellt die Impfstoffexperten Thomas Decker und Michael Pfleiderer in seinen wissenschaftlichen Beirat. Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer von Valneva: "Die umfassende Expertise von Dr. Decker und Dr. Pfleiderer wird jene unseres bestehenden wissenschaftlichen Beirats sehr gut ergänzen. Wir freuen uns darauf, sie in dieser Expertenrunde zu haben, da ihre Fähigkeiten und Perspektiven für die weitere Verbesserung von Valnevas Forschungs- und Entwicklungsstrategie ...

