Der jährlich stattfindende Data Integrity Summit erreicht einen neuen Höhepunkt: Mehr als 2.000 führende Datenexperten und Branchenkenner werden zum virtuellen Event erwartet, um die neuesten Markttrends auszutauschen

Precisely, der weltweit führende Anbieter im Bereich Datenintegrität, hat heute Details für die kommende Veranstaltung Trust '22 bekannt gegeben, die am 21. und 22. Juni 2022 jeweils halbtags stattfindet. Die letzte IDC-Studie Spotlight on Data Trust zeigt, dass nur 27 der Datenexperten ihren Daten vollständig vertrauen.1 Der jährliche Data Integrity Summit von Precisely ist daher die perfekte Gelegenheit für Datenverantwortliche, wichtige Einblicke zu erhalten, um eine Grundlage an vertrauenswürdigen Daten mit einem Maximum an Genauigkeit, Konsistenz und Kontext zu schaffen.

Der Trust '22 Summit wird mit einer Keynote-Präsentation von Precisely-CEO Josh Rogers beginnen gemeinsam mit IDC Research Director Stewart Bond als Gastsprecher. Die Keynote wird sich mit den neuesten Forschungsergebnissen zur Datenintegrität befassen einschließlich der Frage, wie Branchentrends wie Fortschritte bei der Cloud-Migration, ESG-Reporting-Initiativen und der Aufstieg von DataOps den Bedarf an vertrauenswürdigen Daten verstärken. Im Anschluss daran werden Eric Yau, COO von Precisely, und Emily Washington, SVP Product Management, eine exklusive Vorführung der neuesten Innovationen der Precisely Data Integrity Suite geben.

Zum Auftakt des zweiten Tages erörtert Forrester Principal Analyst Achim Granzen, wie die neuesten Trends in der Datendemokratisierung und der künstlichen Intelligenz den Umfang der Daten-Governance erweitert haben und warum es dementsprechend für Unternehmen notwendig ist, ihre Daten-Governance-Strategien weiterzuentwickeln. Es wird auch ein Datenintegritäts-Panel geben, das von Amy O'Connor, CDIO von Precisely, moderiert wird. Hier werden Kunden, darunter Datenverantwortliche von Degroof Petercam und Northwest Bank, Einblicke geben, wie sie die Lösungen von Precisely nutzen, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Der Trust '22 Summit wird Breakout-Sessions für Datenintegrität, IT-Operationen und -Sicherheit und erweiterte Kundenerfahrung sowie interaktive Roundtables und Demo-Sessions beinhalten. Kunden von kürzlich übernommenen Unternehmen wie Infogix, Winshuttle, Anchor Point, CEDAR CX und PlaceIQ werden ebenfalls die Möglichkeit haben, mehr über aktuelle und zukünftige Produkte des gesamten Precisely-Portfolios zu erfahren.

"Datenexperten haben eine größere Chance als je zuvor, ihre Unternehmen in eine datengesteuerte Zukunft zu führen", sagt Kevin Ruane, Chief Marketing Officer bei Precisely. "Der Trust '22 Summit bringt führende Datenexperten und Branchenkenner zusammen, um die neuesten Innovationen im Bereich der Datenintegrität in Aktion zu sehen und bietet den ultimativen Bauplan für Unternehmen, die ihre Entscheidungsfindung effektiv automatisieren und beschleunigen wollen, um ein profitableres Wachstum zu erzielen."

Über Precisely

Precisely ist der Weltmarktführer im Bereich Datenintegrität und unterstützt über 12.000 Kunden in über 100 Ländern, inklusive 99 der Fortune 100 Unternehmen, mit Genauigkeit und Verlässlichkeit. Preciselys Produkte in den Bereichen Datenintegration. Datenqualität, Daten-Governance, Location Intelligence und Datenanreicherung fördern bessere unternehmerische Entscheidungen und schaffen so bessere Ergebnisse. Finden Sie mehr heraus auf https://www.precisely.com/de.

1 IDC Spotlight, gesponsert von Precisely, "Improving Data Integrity and Trust Through Transparency and Enrichment" (bevorstehend im Juni 2022)

