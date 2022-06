Börsen-Experte Jens Rabe ist davon überzeugt, dass der Abwärtstrend weiter anhalten wird. Er betont, Tech-Aktien seien in vielen Fällen erheblich überbewertet worden und dies korrigiere sich jetzt. Obwohl einige Tech-Aktien bereits 70 Prozent ihres Höchstwerts verloren haben, warnt er daher hoffnungsvolle Schnäppchenjäger, in der jetzigen Marktlage nicht oder nur vorsichtig zu investieren. Schlimmstenfalls, so der Experte, drohen empfindliche Verluste. Weiterhin besteht in einem derartigen Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...