NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 5500 auf 4700 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Gewinne der Bergbaubranche seien einer weltweiten Wachstumsverlangsamung ausgesetzt, während zugleich die Kostenbasis der Unternehmen steige, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Fundamentaldaten seien jedoch nach wie vor stark. Rio Tinto dürfte allerdings kurzfristig schwächeln, da die fallenden Preise für Eisenerz und die gleichzeitige Kosteninflation belasteten./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / 02:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 02:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007188757

