FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 247 Euro belassen. Offenbar werde Munition für das Heer nicht aus dem geplanten Sonderfonds, sondern aus regulären Mitteln für den Verteidigungshaushalt finanziert, schlussfolgerte Analyst Alexander Wahl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er nahm darin Bezug auf einen Pressebericht von "Business Insider". Die in dem Bericht genannten 16,6 Milliarden Euro aus dem Sonderfonds für das Heer entsprächen somit seinen Erwartungen und sollten auch die Annahmen des Rüstungskonzerns Rheinmetall untermauern./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 16:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 01:00 / EDT

