Hamburg / Berlin (ots) -Zum Start des 9-Euro-Tickets in Deutschland sind am 31. Mai etwa 50 Superhelden auf Sharing-Angeboten wie E-Scooter, E-Moped oder E-Bikes durch Berlin gefahren und haben auf den Umstieg vom eigenen PKW auf nachhaltige Verkehrsangebote aufmerksam gemacht. Für die sogenannte "letzte Meile" vom und zum öffentlichen Verkehrsmittel-Angebot kamen dabei die in der FREE NOW App buchbaren Mikromobilitätsangebote zum Einsatz. Zusätzlich zu ersten Rabatten und Gutschein-Aktionen in der Bundeshauptstadt am 31. Mai und heutigen 1. Juni soll insgesamt dazu animiert werden, das verfügbare Angebot an geteilter Mobilität in der Stadt auszutesten und das eigene Auto einmal mehr stehen zu lassen, den Umstieg zu fördern und die Verbindung von ÖPNV und Mobilitätsplattformen zu stärken.Alexander Mönch, Deutschland-Chef von FREE NOW, sagt: "Der Start des 9-Euro-Tickets ist der perfekte Anlass, um über alternative Mobilitätsformen zu sprechen. Es handelt sich hier um einen ersten wichtigen Schritt, um Städte langfristig zu entlasten. Nur die Summe aller Alternativen zum eigenen Auto wird zu einer Entlastung der Städte führen. Je bequemer und nahtloser der Nutzer zwischen den Verkehrsmitteln wählen kann, desto attraktiver wird geteilte Mobilität. Wir von FREE NOW können mit unserem großen Mobilitätsangebot einen wichtigen Beitrag leisten, um Verkehr in den Städten effizienter zu organisieren und die Lebensqualität zu erhöhen."Daten zeigen: Immer mehr Menschen bereit zum UmstiegDie Bereitschaft, das eigene Auto zu Hause stehen zu lassen, ist so hoch wie noch nie: Allein in diesem Jahr ist die aktive Nutzerbasis in Berlin für New-Mobility- und Sharing-Angebote auf der FREE NOW Plattform um 85 Prozent gestiegen. Dabei sticht besonders hervor: Die Anzahl, der FREE NOW Nutzer:innen, die mehrere Mobilitätsarten miteinander kombinieren, ist um mehr als das Doppelte gestiegen. Hier ergeben sich also perfekte Synergien zwischen dem öffentlichen Nahverkehr und dem Angebot von FREE NOW. Allgemein zeigen die Daten, dass New-Mobility-Angebote stark an Popularität gewinnen: Allein im vergangenen Jahr ist deutschlandweit die Nutzung von New-Mobility- und Sharing-Angeboten über FREE NOW um das Neunfache gewachsen. Auch in diesem Jahr setzt sich dieser Trend fort: So hat sich die Anzahl neuer Nutzer:innen, die FREE NOWs New-Mobility-Angebote auf der Plattform ausprobieren, seit Jahresanfang mehr als verdreifacht (+219 Prozent).Prof. Dr. Andreas Knie, Mobilitätsexperte sowie Sozialwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und Professor für Soziologie an der TU Berlin ergänzt: "Das Neun-Euro-Ticket wird die Branche ziemlich durcheinander rütteln und den grundsätzlichen Reformbedarf schonungslos aufzeigen."Deutschlandweit stehen den Nutzer:innen der Mobilitäts-Plattform über 113.000 E-Mobility und Shared-Mobility Fahrzeuge zur Verfügung. Die Mobilitäts-Super-App ist in über 170 Städten in Europa verfügbar.