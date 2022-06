Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir uns die Präsentation von Johann Horch, dem CEO der niiio finance group, gleich zweimal innerhalb von nur einer Woche angesehen haben: Erst live auf der von Equity Forum ausgerichteten Frühjahrskonferenz in Frankfurt, und jetzt noch einmal in der virtuellen Variante zur Vorlage des Geschäftsberichts 2021. So wissen ... The post niiio finance group: Im Doppelpack appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...