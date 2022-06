NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler auf "Hold" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Bei dem Autozulieferer sei kein Treiber für eine Neubewertung in Sicht, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das erste Quartal sei zwar besser gewesen als gedacht, er sehe aber dennoch kein signifikantes Aufwärtspotenzial. Die Debatte um die Altlasten von Schaeffler dürfte die Bewertungsmultiplikatoren weiterhin belasten./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 21:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 21:11 / ET





ISIN: DE000SHA0159

