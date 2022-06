PTA-DD: 7C Solarparken AG: Mitteilung über -2

DJ PTA-DD: 7C Solarparken AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Bayreuth (pta061/01.06.2022/15:30) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Steven De Proost 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name 7C Solarparken AG b) LEI 529900SUURYOXKCQ6Z90 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A11QW68 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 4,81 EUR 2.834,95 EUR 4,81 EUR 1.489,55 EUR 4,81 EUR 1.460,72 EUR 4,80 EUR 4.108,80 EUR 4,80 EUR 10.088,68 EUR 4,79 EUR 10.648,17 EUR 4,78 EUR 926,35 EUR 4,77 EUR 6.005,43 EUR 4,81 EUR 2.405,00 EUR 4,80 EUR 4.003,20 EUR 4,81 EUR 962,00 EUR 4,78 EUR 1.432,50 EUR 4,81 EUR 505,05 EUR 4,81 EUR 548,34 EUR 4,81 EUR 240,50 EUR 4,81 EUR 149,11 EUR 4,81 EUR 2.405,00 EUR 4,81 EUR 2.405,00 EUR 4,81 EUR 543,53 EUR 4,81 EUR 529,10 EUR 4,81 EUR 2.405,00 EUR 4,81 EUR 505,05 EUR 4,81 EUR 827,32 EUR 4,82 EUR 9.418,28 EUR 4,82 EUR 747,10 EUR 4,82 EUR 77,12 EUR 4,82 EUR 10.714,86 EUR 4,84 EUR 1.974,72 EUR 4,84 EUR 1.974,72 EUR 4,84 EUR 1.974,72 EUR 4,84 EUR 1.974,72 EUR 4,84 EUR 1.974,72 EUR 4,84 EUR 1.974,74 EUR 4,84 EUR 1.490,72 EUR 4,84 EUR 358,16 EUR 4,84 EUR 2.420,00 EUR 4,84 EUR 2.420,00 EUR 4,84 EUR 2.420,00 EUR 4,84 EUR 503,36 EUR 4,84 EUR 1.403,60 EUR 4,89 EUR 48,90 EUR 4,87 EUR 20.278,68 EUR 4,87 EUR 82,79 EUR 4,87 EUR 77,92 EUR 4,87 EUR 4.266,12 EUR 4,87 EUR 20.083,88 EUR 4,87 EUR 8.936,45 EUR 4,88 EUR 1.218,75 EUR 4,90 EUR 637,00 EUR 4,90 EUR 5.880,00 EUR 4,90 EUR 6.958,00 EUR 4,90 EUR 4.660,04 EUR 4,87 EUR 20.350,30 EUR 4,87 EUR 1.897,35 EUR 4,87 EUR 1.897,35 EUR 4,87 EUR 97,40 EUR 4,87 EUR 175,32 EUR 4,87 EUR 48,70 EUR 4,87 EUR 5.619,08 EUR 4,87 EUR 87,66 EUR 4,87 EUR 306,81 EUR 4,87 EUR 1.889,56 EUR 4,87 EUR 131,49 EUR 4,87 EUR 2.919,00 EUR 4,86 EUR 23.328,00 EUR 4,85 EUR 14.550,00 EUR 4,87 EUR 131,36 EUR 4,87 EUR 87,66 EUR 4,87 EUR 68,11 EUR 4,87 EUR 301,63 EUR 4,86 EUR 140,80 EUR 4,85 EUR 11.053,15 EUR 4,85 EUR 1.726,60 EUR 4,86 EUR 92,25 EUR 4,85 EUR 2.395,90 EUR 4,85 EUR 4.898,50 EUR 4,87 EUR 4.903,92 EUR

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 01, 2022 09:30 ET (13:30 GMT)

DJ PTA-DD: 7C Solarparken AG: Mitteilung über -2-

4,87 EUR 15.247,97 EUR 4,88 EUR 73,13 EUR 4,89 EUR 13.922,25 EUR 4,88 EUR 243,75 EUR 4,89 EUR 1.221,25 EUR 4,89 EUR 9.281,50 EUR 4,88 EUR 68,25 EUR 4,87 EUR 68,18 EUR 4,87 EUR 1.650,93 EUR 4,87 EUR 1.909,04 EUR 4,88 EUR 6.641,68 EUR 4,87 EUR 4.037,23 EUR 4,88 EUR 63,44 EUR 4,89 EUR 3.564,81 EUR 4,89 EUR 7.335,00 EUR 4,88 EUR 6.412,32 EUR 4,88 EUR 1.127,28 EUR 4,88 EUR 2.806,00 EUR 4,88 EUR 17.442,75 EUR 4,86 EUR 1.529,33 EUR 4,86 EUR 1.035,18 EUR 4,86 EUR 19,44 EUR 4,86 EUR 4,86 EUR 4,86 EUR 762,24 EUR 4,86 EUR 14.919,42 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 4,854 EUR 384.863,55 EUR e) Datum des Geschäfts 31.05.2022 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Xetra MIC XETA

(Ende)

Aussender: 7C Solarparken AG Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com

ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: London

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1654090206488 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2022 09:30 ET (13:30 GMT)