FARMINGDALE, N.Y., June 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- D'Addario, der weltweit führende Hersteller von Gitarrensaiten, freut sich, den ersten WorldStringChangeDay am Montag, den 6. Juni 2022 anzukündigen.



Als Weltmarktführer in Sachen Innovation und Qualität von Gitarrensaiten lädt D'Addario Musiker auf der ganzen Welt ein, das Ritual der Pflege ihres Instruments mit einem neuen Saitensatz zu zelebrieren.

"Es gibt nichts Besseres als das Gefühl und den Klang frischer Saiten", erklärt der renommierte brasilianische Gitarrist und Techniker Lari Basilio. "Es verbessert die Spielbarkeit, macht den Ton lebendiger und inspiriert dich wieder!"

Spieler werden in den sozialen Medien dazu ermutigt, zu zeigen, wie ihr Instrument mit neuen Saiten aussieht, spielt und klingt, und ihre eigenen Vorlieben und Techniken zum Saitenwechsel zu erläutern.



In der Woche vor dem WorldStringChangeDay werden Gitarristen, Bassisten, Ukulele- und Mandolinenspieler aus dem weltweiten Künstlerstamm von D'Addario, wie Herman Li, Evan Taucher, Lari Basilio, JB Brubaker, Casper Esman, Mark Tremonti und andere, Inhalte über die Bedeutung des Saitenwechsels und der Pflege ihres Instruments teilen.

"D'Addario-Saiten waren schon immer meine erste Wahl", so der Grammy-nominierte Gitarrist Michael Kiwanuka. "Sie haben einfach etwas an sich, das meine Gitarre so klingen und sich so anfühlen lässt, wie das sein sollte. Sie sind der erste Schritt auf dem Weg zu einem guten Ton. Mit einem neuen Satz Saiten bin ich immer inspiriert, meine Gitarre in die Hand zu nehmen und zu spielen."

Im Rahmen des neuen Feiertags veranstaltet D'Addario eine Verlosung in den sozialen Medien, bei der Spieler eine Geschichte über den Wechsel ihrer Saiten posten können, um einen Satz Saiten ihrer Wahl zu gewinnen.

Musiker werden aufgerufen, auf ihren Social-Media-Seiten unter dem Hashtag WorldStringChangeDay zu posten, um an der Diskussion teilzunehmen und die Chance zu haben, dass ihre Beiträge von D'Addario & Co. geteilt werden.

Die Geschichte von D'Addario als Hersteller von Gitarrensaiten reicht bis ins Jahr 1600 in Salle, Italien, zurück. Im Rahmen seines Engagements für die vertikale Integration stellt D'Addario in Farmingdale, New York, mehr als 700.000 Saiten pro Tag her, was durch die hauseigene Drahtfabrik ermöglicht wird.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie sich beteiligen können, besuchen Sie bitte: https://ddar.io/WSCD.PR



D'Addario & Company, Inc.

D'Addario ist der weltweit größte Hersteller von Musikinstrumentenzubehör, das unter verschiedenen Produktmarken vertrieben wird: D'Addario Fretted, D'Addario Orchestral, D'Addario Woodwinds, Promark Drumsticks, Evans Drumheads und Puresound Snare Wires. Als Familienunternehmen mit Wurzeln, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen, beschäftigt D'Addario heute weltweit über 1.100 Mitarbeiter und stellt 95 % seiner Produkte in den USA her, wobei es die Lean-Manufacturing-Prinzipien von Toyota anwendet. D'Addario-Musikzubehör wird in 120 Ländern vertrieben, beliefert mehr als 3.300 US-Einzelhändler und alle wichtigen E-Commerce-Websites und ist die bevorzugte Wahl von Musikern auf der ganzen Welt wie Keith Urban, Zac Brown, Brandi Carlile, Dave Matthews, Gary Clark Jr., Chris Thile, Ry Cooder, Joe Satriani, Julia Fischer, Anderson .Paak, Kacey Musgraves und vielen anderen.

Die D'Addario Foundation glaubt an die Fähigkeit der Musik, Kreativität freizusetzen, Selbstvertrauen zu stärken und schulische Leistungen zu verbessern. Mit Initiativen wie Playbackund PlayPlantPreserveunterstreicht D'Addario auch seine Rolle als sozialer und ökologischer Vorreiter.



Medienkontakt - D'Addario & Co, Inc.

Natalie Morrison)

https://www.daddario.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94e60972-3b85-46fd-aa13-11bf42c8927d/de