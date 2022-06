Das Thema Affenpocken scheint etwas an Aufmerksamkeit der Börsianer verloren zu haben, obwohl die WHO erst heute davor gewarnt hat, dass das Potenzial für eine weitere Übertragung in Europa und anderswo im Sommer hoch ist. Für den Impfstoffhersteller im AKTIONÄR-Depot bestätigt Jefferies seine Kaufempfehlung.Das Analysehaus hat zwar das Kursziel für Bavarian Nordic von 290 auf 280 Dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Peter Welford hob seine Schätzungen in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...