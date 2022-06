Die Bank-of-America-Aktie hat zuletzt wieder den Weg nach oben gefunden. So hat der US-Banken-Titel seit Anfang vergangener Woche rund zehn Prozent an Wert gewonnen. Zum einen spielt dem zinssensitiven Geldhaus die Zinswende in die Karten, zum anderen stehen die Analysten der Aktie positiv gegenüber.Mike Mayo von Wells Fargo etwa bezeichnete die Bank of America (BoA) als seine erste Wahl für ein "günstiges Bankinvestment". Der US-Analyst bestätigt in einer aktuellen Notiz sein "Übergewichten"-Rating ...

