Die Hoffnungen, das Inflationsgespenst werde sich schnell wieder verziehen, haben sich zerschlagen. In einer Vorabhochrechnung meldete das Statistische Bundesamt zu Wochenbeginn einen Wert von 7,9 Prozent für den Monat Mai. In einzelnen Bundesländern und europaweit ist sogar die Acht vor dem Komma erreicht worden. Mit einem ähnlichen Teuerungsniveau hatte die Bundesrepublik zuletzt während der Ölkrise 1973/74 zu kämpfen, also lange vor der Wiedervereinigung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...