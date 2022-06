BREMEN (dpa-AFX) - Der Raumfahrtingenieur und frühere SpaceX- Vizepräsident Hans-Jörg Königsmann ist in den Aufsichtsrat des Bremer Raumfahrtkonzerns OHB gewählt worden. Die Hauptversammlung des börsennotierten Unternehmens erweiterte am Mittwoch für die prominente Personalie das Gremium von vier auf fünf Mitglieder. Königsmann verfüge über eine herausragende Expertise im Bereich der Raumfahrt, speziell mit Blick auf Satellitentechnik und Launch Vehicles, hieß es. Der Top-Manager arbeitete von 2002 bis Anfang 2021 beim US-Unternehmen SpaceX von Elon Musk, wo er unter anderem an der Entwicklung der Raketen Falcon 1, Falcon 9, Dragon sowie des Starlink-Satellitennetzwerkes beteiligt war./hr/DP/men