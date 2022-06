Die Bullen geben heute bei Nio den Ton an. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund fünf Prozent gehandelt. Mittlerweile wechseln die Papiere für 18,21 USD den Besitzer. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nio-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund vier Prozent. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 18,93 USD. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Wem es eher um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...