Erhält 15 Top-Platzierungen und 33 führende Positionen in vier Vergleichsgruppen in The Planning Survey 22

OneStream Software, ein führender Anbieter von Corporate Performance Management (CPM)-Lösungen für die weltweit führenden Unternehmen, gab bekannt, dass es bei der jährlichen Planungsumfrage des Business Application Research Center (BARC) in seinen vier Vergleichsgruppen hervorragende Ergebnisse erzielt hat; Finanzplanungs- Konsolidierungsprodukte, globale Anbieter, große/unternehmensweite Implementierungen und Performance Management-Spezialisten.

OneStream erhielt 15 Erstplatzierungen und 33 Spitzenpositionen in seinen vier Vergleichsgruppen. Das Unternehmen wurde anhand verschiedener KPIs gemessen, darunter Preis-Leistungs-Verhältnis, Anbieterunterstützung, Kundenzufriedenheit, Produktzufriedenheit, Datenintegration, Funktionalität und Flexibilität.

Darüber hinaus erhielt das Unternehmen von allen befragten Benutzern wieder eine Empfehlungsbewertung von 100 Prozent bereits im Jahr 2021 lag sie bei 100 Prozent.

"Die Leistung von OneStream in der diesjährigen Planungsumfrage spiegelt das Engagement und die Mission des Anbieters wider, 100 Kundenerfolg zu bieten. Als marktführende CPM-Plattform hilft OneStream Unternehmen, die Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern, die Transparenz der Planung zu erhöhen und die Integration der Planung mit Reporting und Analyse zu verbessern. Die umfassenden Funktionen der Plattform für Finanzkonsolidierung und -abschluss, Planung, Budgetierung und Forecasting, Reporting, Analyse und Datenqualitätsmanagement alles in einer einzigen Anwendung machen OneStream zu einer modernen, zukunftssicheren Lösung für Unternehmen, die eine digitale Transformation anstreben", sagte Dr. Christian Fuchs, Senior Vice President und Leiter der Daten- und Analyseforschung bei BARC.

Der Planning Survey 2022 wurde von November 2021 bis Februar 2022 durchgeführt und hat Antworten von 1.325 Personen zusammengestellt, die 19 Produkte oder Produktgruppen analysierten. Die Umfrage untersucht das Benutzerfeedback zur Planungsproduktauswahl und -nutzung anhand von 33 Kriterien (KPIs), darunter Geschäftsvorteile, Projekterfolg, Geschäftswert, Empfehlung, Kundenzufriedenheit, Kundenerfahrung, Planungsfunktionalität und Wettbewerbsfähigkeit.

"OneStream fühlt sich geehrt, dieses Jahr wieder Bestnoten in der BARC-Planungsumfrage zu erhalten", sagte Tom Shea, CEO von OneStream. "Diese Anerkennung unterstreicht unser Engagement dafür, dass jeder Kunde eine Referenz ist. Wir helfen Führungskräfte im Finanzbereich den Wandel in ihren Unternehmen vorantreiben, um agile, schnelle und präzise Entscheidungen zu treffen. Wir fühlen uns geehrt, dass die OneStream Plattform als Best-in-Class-Technologie anerkannt wird und wir werden uns weiterhin für Innovationen einsetzen und auf unserem Erfolg aufbauen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein."

Über BARC

Das Business Application Research Center (BARC) ist ein Branchenanalyse- und Beratungsunternehmen für Unternehmenssoftware mit den Schwerpunkten Business Intelligence/Analytics, Datenmanagement, Enterprise Content Management (ECM), Customer Relationship Management (CRM) und Enterprise Resource Planning (ERP).

BARC Analysten unterstützen seit mehr als 20 Jahren Unternehmen bei Strategie-, Organisations-, Architektur- und Softwarebewertungen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.barc-research.com

Über die Planungsumfrage 22

Die Planning Survey 22 basiert auf den Ergebnissen der weltweit größten und umfassendsten Umfrage unter Benutzern von Planungssoftware, die von November 2021 bis Februar 2022 durchgeführt wurde. Insgesamt haben 1,325 Personen an der Umfrage teilgenommen, wobei 1,104 eine Reihe detaillierter Fragen zur Nutzung eines bestimmten Produkts beantworteten. Insgesamt wurden 19 Produkte (bzw. Produktgruppen) detailliert analysiert.

Informationen zur OneStream-Software

OneStream Software bietet eine marktführende Unternehmensplattform, die die Komplexität von Finanzoperationen reduziert und Prozesse der Unternehmensplanung durch eine einzige, erweiterbare Lösung vereinheitlicht.

Die intelligente Finanzplattform von OneStream reduziert die Komplexität für Unternehmen und unterstützt Finanzteams mit einer modernen Konzernsteuerung. CPM-Prozesse werden dabei in einer einzigen, erweiterbaren Lösung vereinheitlicht. So bekommt das Management aktuelle Einblicke zur finanziellen und betrieblichen Lage und Geschäftsentscheidungen können schnell und fundiert getroffen werden.

OneStream ist ein unabhängiges Softwareunternehmen, das von den Private-Equity-Investoren KKR, D1 Capital Partners, Tiger Global und IGSB unterstützt wird. Mit über 950 Kunden, 200 Implementierungspartnern und über 1.100 Mitarbeitern besteht unsere Hauptaufgabe darin, 100%igen Kundenerfolg zu erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.onestreamsoftware.com/de/.

