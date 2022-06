Bern (ots) -Die Lindenhofgruppe war, aufgrund der Bewältigung der Corona-Pandemie, als eines der beiden kantonalen COVID A-Spitäler, im Jahr 2021 erneut stark gefordert. Sie meisterte die zahlreichen Herausforderungen gut und konnte einen Gewinn von CHF 5.6 Mio. ausweisen.Nach dem pandemiebedingten Ausnahmejahr 2020 hat der Umsatz 2021 um 3 % auf CHF 427 Mio. zugenommen, obwohl auch im Berichtsjahr wegen der andauernden Corona-Pandemie noch Einschränkungen in Kauf genommen werden mussten. Die Zunahme bei den stationären Patientinnen und Patienten betrug 2.2 %, bei gleichzeitiger Erhöhung des Schweregrads (Case Mix Index) um 3.2 %. Gewachsen ist die Lindenhofgruppe im stationären Bereich insbesondere in der Orthopädie und der Urologie.Die Bilanzsumme reduzierte sich im vergangenen Jahr um rund CHF 9.1 Mio. und beträgt noch CHF 263.4 Mio. Das Eigenkapital beträgt CHF 82.1 Mio. Die Eigenkapitalquote beläuft sich damit auf 31 %. In Bauten wurden CHF 21.5 Mio. und in medizinische Geräte CHF 4 Mio. investiert. Bis Ende 2022 wird der Umbau am Standort Sonnenhof abgeschlossen. Am Standort Lindenhof konnten das onkologische Ambulatorium sowie die neue Praxis im Frauenzentrum dem Betrieb übergeben werden.Miteinander und ausdauerndDie Geschäftsleitung der Lindenhofgruppe konnte sich auch 2021 auf die starke interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über alle Standorte hinweg verlassen. 2021 wurden in der Spitalgruppe über 440 COVID-19-Patientinnen und -Patienten stationär behandelt. Die Lindenhofgruppe ist eines von zwei COVID-19-A-Spitälern im Kanton Bern.Obwohl die Unterstützung des Kantons im Berichtsjahr weggefallen ist und die Kosten für Arzneimittel und Material gestiegen sind, hat sich das Jahresergebnis von CHF 0.9 Mio. auf CHF 5.6 Mio. (nach OR) deutlich erholt.Gross Dank an Mitarbeitende, Ärztinnen und ÄrzteMitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Ärztinnen und Ärzte halfen mit einem hohen Mass an Flexibilität und Einsatzbereitschaft, um jederzeit die jeweils dringend benötigte Unterstützung anbieten zu können. Die eingespielte Teamarbeit über die drei Spitalstandorte der Lindenhofgruppe - Engeried, Lindenhof und Sonnenhof - hinweg, war ein wichtiger Schlüssel für den Erfolg bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. Die Mitarbeitenden und die gesamte Ärzteschaft der Lindenhofgruppe sorgten jederzeit dafür, die bestmögliche Versorgung für unsere Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. Dafür gebührt ihnen grosser Dank seitens der Geschäftsleitung der Spitalgruppe.Mit Ausdauer in die ZukunftUnabhängig von den pandemischen Entwicklungen des Jahres 2021 folgt die Lindenhofgruppe ihren mittel- und langfristigen strategischen Zielen und baut auch ihre Stellung als attraktive Arbeitgeberin weiter aus.Trotz des insgesamt, unter den gegebenen herausfordernden Bedingungen guten Jahresergebnisses 2021 bleibt die Akutversorgung finanziell unter Druck: Den steigenden Mitarbeitenden- und Materialkosten stehen Tarife gegenüber, die diesen Entwicklungen nicht Stand halten können. Der Fachkräftemangel ist auch bei der Lindenhofgruppe zwischenzeitlich spürbar geworden.Weitere Informationen erhalten Sie im Geschäftsbericht 2021 der Lindenhofgruppe - klicken Sie hier. (https://www.lindenhofgruppe.ch/geschaeftsberichte/2021/74/index.html)LindenhofgruppeDie Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich über 140'000 Patientinnen und Patienten, davon rund 27'000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Orthopädie, Innere Medizin, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie/Gefässchirurgie, Onkologie, HNO, Radiologie, Strahlentherapie, Nephrologie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2'500 Mitarbeitende. lindenhofgruppe.chPressekontakt:E-Mail: medienstelle@lindenhofgruppe.chTelefon: +41 31 300 75 05Original-Content von: Lindenhofgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058120/100890181