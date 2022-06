London (ots/PRNewswire) -Die auf Insights basierende Kundenbindungsplattform von MoEngage verzeichnet ein zweifaches Geschäftswachstum, und die weltweite Mitarbeiterzahl hat sich im Jahr 2021 verdoppeltMoEngage (https://www.moengage.com/), die auf Erkenntnissen basierende Kundenbindungsplattform, hat heute bekannt gegeben, dass sie 77 Mio. USD an Finanzierungen der Serie E aufgebracht hat. Diese Runde wurde von Goldman Sachs Asset Management und B Capital mit Beteiligung der bestehenden Investoren des Unternehmens geleitet: Steadview Capital, Multiples Alternate Asset Management, Eight Roads Ventures und Matrix Partners India. Es ist die dritte Mittelbeschaffung von MoEngage in den letzten 12 Monaten, nachdem im Juli 32,5 Millionen USD und im Dezember 2021 der Betrag von 30 Millionen USD gesammelt wurden, wodurch sich die Gesamtinvestition innerhalb von 8 Jahren auf 178 Millionen USD erhöht hat.MoEngage unterstützt Verbrauchermarken und Online-Händler bei der Einführung eines kundenorientierteren Ansatzes durch datengesteuerte, erkenntnisorientierte Kundenbindung, wie Raviteja Dodda, Co-Gründer und CEO von MoEngage, erklärte:"Die aktuelle Tech-Landschaft zwingt die Vermarkter dazu, sich auf Kampagnen zu konzentrieren. Moderne Multi-Channel-Marketing-Tools liefern Kampagnenanalysen und verwalten die Workflow-Automatisierung. Was fehlt, sind Einblicke in die Kanalpräferenzen der Kunden, die beste Zeit für die Kommunikation, ihre Vorlieben und Abneigungen, die idealen Omnichannel-Journeys, Informationen zum Lebensstil, ihre Loyalität mit der Marke, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich einer anderen Marke zuwenden, und vieles mehr. Wir liefern diese Erkenntnisse nicht nur mithilfe unserer KI-Engine, sondern bieten den Vermarktern und E-Commerce-Teams auch die Möglichkeit, sofort auf diese Erkenntnisse zu reagieren und die Kunden durch personalisierte kanalübergreifende Lifecycle-Kampagnen anzusprechen.""Früher haben wir einen sehr traditionellen Engagement-Ansatz verfolgt, aber im Zuge der Digitalisierung konnten wir neue Wege gehen und beobachten, dass auch unsere Kunden von der zunehmenden Digitalisierung begeistert sind. Mit der auf Erkenntnissen basierenden Engagement-Plattform von MoEngage haben wir ein nahtloses digitalisiertes Kundenengagement geschaffen, bei dem wir unsere Kunden durch personalisierte Kommunikation einbeziehen", erklärte Kirsten Theiner, Product Owner bei Magenta Telekom."Die sinnvolle Kommunikation mit unseren Kunden ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Unternehmenserfolgs. MoEngage hilft uns, umsetzbare Erkenntnisse auf Knopfdruck zu gewinnen, damit wir eine besonders zweckdienliche Erfahrungen für unsere Kunden schaffen und unsere personalisierte Reichweite über alle Kanäle hinweg skalieren können", so Deepak Thakral, Vice President of Consumer Commerce bei McAfee.Rajat Sood, Geschäftsführer von Goldman Sachs Asset Management, erklärte: "Wir rechnen mit der weiteren Expansion der Marketingautomatisierungs- und Analysebranche. Unternehmen sind bestrebt, Kunden über digitale Kanäle besser zu binden. Deshalb bietet die führende Technologieplattform von MoEngage Marketingfachleuten aufschlussreiche Echtzeitdaten, die es ihnen ermöglichen, effektive Kampagnen zu orchestrieren und durchzuführen, um Kundenbeziehungen aufzubauen und die Kunden zu binden und den Langzeitwert der Kundenbeziehungen zu steigern. Wir freuen uns darauf, unsere weltweiten Ressourcen und unser Netzwerk zu nutzen, um die Ambitionen und das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen."In den letzten 12 Monaten hat MoEngage seine jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR) um 105 % gesteigert, 500 neue Kunden in seine Liste der von ihm unterstützten internationalen Marken und Einzelhändler aufgenommen und seine Mitarbeiterzahl auf mehr als 650 weltweit verdoppelt. Das Unternehmen hat eine sehr gesunde jährliche Nettoertragsretention von über 135 % und wurde im 3. Quartal 2021 im Forrester Wave-Bericht über Cross-Channel-Kampagnen-Tools als "Strong Performer" bezeichnet.Dodda erklärte weiter: "Wir haben unsere Investitionen in lokale Vertriebs-, Support- und Partnerschaftsfunktionen in den letzten 24 Monaten erhöht und sind dadurch in Großbritannien und Europa schnell gewachsen. Mittlerweile haben wir über 60 Kunden, darunter Travelodge, die Deutsche Telekom und Nestlé, die von unseren Büros in London und Berlin aus vor Ort betreut werden. Wir verfügen über ein solides Netzwerk von mehr als 15 Partnern, die Beratungsdienstleistungen anbieten und bei der Erweiterung unserer Plattformfähigkeiten in Europa helfen. Das zusätzliche Kapital wird es uns ermöglichen, unser Team und unser Partnerschaftsnetzwerk zu erweitern und unsere KI-Produktfähigkeiten in der Region zu stärken. Außerdem fassen wir strategische Akquisitionen ins Auge, die dazu beitragen können, unsere Plattformfähigkeiten zu erweitern und unseren Kunden mehr Wert zu bieten."Informationen zu MoEngageMoEngage ist eine erkenntnisgestützte Plattform zur Kundenbindung, auf die mehr als 1200 globale Verbrauchermarken wie Ally Financial, McAfee, Flipkart, Domino's, Nestle, Deutsche Telekom, Travelodge und viele andere vertrauen. MoEngage bietet Vermarktern und Produktverantwortlichen Einblicke in das Kundenverhalten und die Möglichkeit, auf Basis dieser Einblicke zu handeln, um Kunden über PC und Mobilfunk, E-Mail, soziale Netzwerke und Sofortnachrichten anzusprechen. Verbrauchermarken in 35 Ländern nutzen MoEngage, um über einer Milliarde Kunden jeden Monat digitale Erlebnisse zu ermöglichen. MoEngage hat Niederlassungen in zehn Ländern und wird von Goldman Sachs, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast und Helion Ventures unterstützt.MoEngage wurde im 3. Quartal 2021 im Forrester Wave Report für Cross-Channel Campaign Management als "Strong Performer" und im 2020 Gartner Magic Quadrant für Mobile Marketing Plattformen als "Leader" ausgezeichnet. Es wurde 2021 von Battery Ventures als eines der 25 bestbewerteten Private Cloud Computing-Unternehmen gelistet.Weitere Informationen finden Sie auf www.moengage.comInformationen zu Goldman Sachs Asset Management Growth EquityDurch die Kombination von traditionellen und alternativen Anlagen bietet Goldman Sachs Asset Management Kunden auf der ganzen Welt eine engagierte Partnerschaft mit Fokus auf langfristige Performance. Als primärer Investmentbereich innerhalb von Goldman Sachs (NYSE: GS) bieten wir Investment- und Beratungsdienstleistungen für weltweit führende Institutionen, Finanzberater und Privatpersonen an. Dabei greifen wir auf unser engmaschiges globales Netzwerk und maßgeschneiderte Expertenwissen in allen Regionen und Märkten zurück - und betreuen zum Donnerstag, 31. März 2022 weltweit ein Vermögen von mehr als 2 Billionen USD. Goldman Sachs Asset Management investiert in das gesamte Spektrum alternativer Anlagen, einschließlich Private Equity, Wachstumskapital, Private Kredite, Immobilien und Infrastruktur. Seit 2003 hat das Growth Equity-Geschäft von Goldman Sachs Asset Management mit mehr als 75 Personen über 13 Milliarden USD in Unternehmen investiert, die von visionären Gründern und CEOs geleitet werden. Wir spezialisieren uns auf Investitionen in technologiegetriebene Unternehmen und Unternehmen in der Wachstumsphase aus verschiedenen Branchen, unter anderem Unternehmenstechnologie, Finanztechnologie, Konsumgüter und Gesundheitswesen. Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/goldman-sachs-assetmanagement/)Informationen zu B CapitalB Capital ist eine mehrstufige weltweit tätige Investmentfirma, die mit außergewöhnlichen Unternehmern zusammenarbeitet, um die Zukunft durch Technologie zu gestalten. Mit einem verwalteten Vermögen von über 3,5 Milliarden USD in mehreren Fonds konzentrieren wir uns auf Seed- und Late-Stage-Wachstumsinvestitionen, vor allem in den Bereichen Unternehmen, Finanztechnologie und Gesundheitswesen. B Capital wurde 2015 gegründet und nutzt ein integriertes Team an acht Standorten in den USA und Asien sowie eine strategische Partnerschaft mit BCG, um Unternehmern die wertschöpfende Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, um schnell und effizient zu skalieren, in neue Märkte zu expandieren und außergewöhnliche Unternehmen aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie hier (https://www.bcapgroup.com/).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1742120/image_5013157_21016134_Logo.jpgPressekontakt:Shalini Devji-Jethwa,Marketingleiterin,Europa,+447725-014549,shalini@moengage.comOriginal-Content von: MoEngage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153074/5237469