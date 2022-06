ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) gab heute bekannt, dass sein Chief Executive Officer, Ameet Mallik, auf der Jefferies Healthcare Conference am Mittwoch, 8. Juni 2022, um 9:00 Uhr ET an einem Kamingespräch teilnehmen wird.

Ein Live-Webcast der Präsentation wird über die Seite Events Präsentationen im Investorenbereich der Website von ADC Therapeutics, ir.adctherapeutics.com zur Verfügung gestellt. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird etwa 30 Tage lang verfügbar sein.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, das mit seinen zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) der nächsten Generation die Lebensqualität von Krebspatienten verbessert. Das Unternehmen treibt die Entwicklung seiner proprietären PBD-basierten AWK-Technologie voran, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren zu verändern.

Das auf CD19 abzielende AWK ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) von ADC Therapeutics ist von der FDA für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr Linien systemischer Therapie zugelassen. Auch in Kombination mit anderen Wirkstoffen befindet sich ZYNLONTA in der Entwicklung. Cami (Camidanlumab-Tesirin) bei rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom wird in einer zulassungsrelevanten klinischen Phase-2-Studie und bei verschiedenen fortgeschrittenen soliden Tumoren in einer klinischen Phase-1b-Studie evaluiert. Neben ZYNLONTA und Cami hat ADC Therapeutics mehrere AWK in laufender klinischer und präklinischer Entwicklung.

ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London, der San Francisco Bay Area und New Jersey Weitere Informationen finden Sie unter https://adctherapeutics.com/. Folgen Sie dem Unternehmen auch auf Twitter und LinkedIn.

ZYNLONTA ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220601005178/de/

Contacts:

Investoren



Eugenia Litz

ADC Therapeutics

Eugenia.Litz@adctherapeutics.com

+44 7879 627205



Amanda Hamilton

ADC Therapeutics

amanda.hamilton@adctherapeutics.com

+1 917-288-7023



Medien



Mary Ann Ondish

ADC Therapeutics

maryann.ondish@adctherapeutics.com

+1 914-552-4625