von Sven Parplies, Euro am SonntagDie Erholung sei "zerbrechlich", warnt Konzernchef Michael O'Leary. Durch Covid und den Krieg in der Ukraine sei es nicht möglich, eine konkrete Prognose für das bis Ende März 2023 laufende Geschäftsjahr abzugeben. O'Leary stellt einen "angemessenen Gewinn" in Aussicht. Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...