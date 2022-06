Im US-Handel hat die Aktie von Jinko Solar (WKN: A0Q87R) am Dienstag bei 64,69 US$ ihren höchsten Stand seit dem 22. November markiert. Danach folgten zwar Gewinnmitnahmen, aber die positive Kursdynamik ist ungebrochen und passt zur Geschäftsentwicklung des Solarstrom-Profiteurs. Jinko Solar mit Hauptsitz in Shanghai ist ein Hersteller von Photovoltaikprodukten entlang der Wertschöpfungskette von Siliziumblöcken, Wafern und Zellen bis hin zu Solarmodulen. ...

