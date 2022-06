Der Leitindex büsst am Mittwoch 1,01 Prozent auf 11'494,12 Punkte ein.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch einen über weite Strecken lustlosen Handel am Ende klar im Minus abgeschlossen. Im Nachmittagsgeschäft haben besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten aus der US-Industrie erneute Zinssorgen geweckt und auf die Aktienkurse Druck ausgeübt. Die Angst auf möglicherweise «aggressivere» Zinsschritte der US-Notenbank Fed hätten Anleger in die...

Den vollständigen Artikel lesen ...