Standard Lithium-Aktionäre haben heute keinen Grund zu feiern. So wird die Aktie rund fünf Prozent nach unten durchgereicht. Damit rangiert der Titel am Ende aller Werte. Geht es in den kommenden Tagen noch weiter runter?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Die Perspektive für die nächsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. Der Sicherheitsabstand zur nächsten Unterstützung hat sich nun nämlich noch einmal verringert. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund siebzehn Prozent entfernt. Diese vorerst letzte Haltezone stellt sich auf 4,73 USD. Uns erwartet also ein heftiger Kampf zwischen Bullen und Bären.

Für den 200er-Durchschnittskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...