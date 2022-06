In der Hauptversammlung der S Immo wurde für das Geschäftsjahr 2021 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,65 je dividendenberechtigter Aktie beschlossen. Die Dividende ist am 13.06.2022 zur Zahlung fällig (Dividenden-Zahltag). Die S Immo-Aktien werden ab dem 08.06.2022 ex Dividende für das Geschäftsjahr 2021 gehandelt (Dividenden Ex-Tag). Der Nachweisstichtag der Dividende ist der 09.06.2022.

