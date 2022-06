Die Netflix-Aktie hatte am Mittwoch einen Traumstart hingelegt und zeitweise die Marke von 200 Dollar zurückerobert. Doch mit dem schwachen Gesamtmarkt ist der Kurs wieder deutlich gefallen und damit das Kaufsignal obsolet. Vorsichtige Analystenkommentare gibt es zudem zum Stranger-Things-4-Start."Stranger Things" hat mit seiner vierten Staffel bei Netflix einen neuen Rekord an gestreamten Stunden zum Startwochenende aufgestellt. Die neuen Folgen über die angsteinflößenden Geschehnisse in und um ...

