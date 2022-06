Frankfurt, Germany (ots/PRNewswire) -- Utimaco ist ein global führender Anbieter von Hochsicherheitstechnologien für Cybersicherheits- und Compliance-Lösungen weltweit- Aufgrund der starken Marktposition und der zunehmenden Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft weltweit verfügt Utimaco über ausgezeichnete Wachstumsaussichten- Der partnerschaftliche Investmentansatz von SGT Capital wird ergänzt durch den fortdauernden (Minderheits-)Anteil des Utimaco-Managements und der Angestellten sowie EQT, zudem durch Bain Capital Credit und Tyrus Capital sowie weitere institutionelle Investoren wie Capital Dynamics, Commonfund, Flandrin Capital, University of Wisconsin Foundation und UBS Global Wealth Management- Utimacos jüngste Akquisition von Celltick, einem weltweiten Marktführer für öffentliche Warnsysteme und Massenbenachrichtigungssysteme, unterstreicht bereits die Unterstützung der Utimaco-Wachstumsstrategie durch SGT Capital- SGT Capital hat die Freigabe des Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) Ende 2021 erreicht sowie die Genehmigungen des britischen Wirtschafts- und Energieministeriums im Februar 2022 und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz nach der Außenwirtschaftsverordnung Anfang Mai erhalten.SGT Capital freut sich bekannt zu geben, dass der Erwerb der Utimaco Verwaltungs GmbH ("Utimaco" oder "das Unternehmen") vom EQT Mid Market Europe Fonds ("EQT Private Equity") abgeschlossen ist.Utimaco mit Hauptsitz in Aachen und Campbell, Kalifornien, USA, ist ein führender Plattformanbieter von Hochsicherheitstechnologien für Cybersicherheits- und Compliance-Lösungen. Das Unternehmen produziert On-Premise- und Cloud-basierte Hardware-Sicherheitsmodule und Lösungen für Schlüssel- und Identitätsmanagement, Datenschutz und Data Intelligence für regulierte kritische Infrastrukturen.Zusätzlich zur Genehmigung des Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) im November 2021 hat SGT Capital als neuer Eigentümer die Genehmigung des britischen Wirtschafts- und Energieministeriums und die Freigabe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz erhalten.Nach der Ankündigung der Akquisition durch SGT Capital hat Utimaco im April 2022 Celltick erworben, ein weltweit führendes Unternehmen für öffentliche Warnsysteme und der weltweit größte Anbieter von Produkten auf der Grundlage von Cell Broadcast Centers in Bezug auf installierten Lösungen und der Anzahl der erreichten Personen. Die Akquisition von Celltick durch Utimaco unterstreicht bereits die Unterstützung der Wachstumsstrategie von Utimaco durch SGT Capital.Joseph Pacini, Co-Managing Partner von SGT Capital, sagte: "In einer immer stärker vernetzen Welt steigen die Cybersicherheitsrisiken stetig. Als ein Marktführer ist Utimaco in einer ausgezeichneten Position, mit diesen Risiken umzugehen, seine Kunden zu schützen und dabei sein weltweites Wachstum weiter zu beschleunigen. Die globalen Wachstumsmöglichkeiten für Utimaco sind ausgezeichnet, und wir freuen uns sehr, mit CEO Stefan Auerbach und dem gesamten Utimaco-Team sowie mit EQT Private Equity, Bain Capital Credit und dem Utimaco-Beirat zusammenzuarbeiten, um das Wachstumspotenzial des Unternehmens auszuschöpfen."Stefan Auerbach, CEO von Utimaco, sagte: "Wir treten in die nächste Wachstumsphase von Utimaco ein, und die Unterstützung unseres neuen Eigentümers SGT Capital ist essenziell, um unsere Performance und unser Momentum beizubehalten. Technische Innovation und internationales Wachstum bleiben die Schlüssel zu unserem Erfolg. Unseren Kunden, Kollegen und Geschäftspartnern sind wir für ihre Unterstützung und ihren Einsatz dankbar."Carsten Geyer, Co-Managing Partner von SGT Capital, sagte: "Als marktführendes Unternehmen, das hochtalentierte Mitarbeiter auf der ganzen Welt beschäftigt, ist Utimaco für anhaltenden Erfolg gerüstet - nicht zuletzt, weil Utimacos Technologie dabei hilft, die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft sicherer zu machen. Die Utimaco-Transaktion beweist die besondere Fähigkeit von SGT Capital, in marktführende Unternehmen zu investieren und ihren Wert durch globale Wachstumsinitiativen zu steigern."SGT Capital wurde von EY, Willkie Farr & Gallagher und Raymond James (Private Capital Advisory) beraten.Über SGTSGT Capital ist ein globales Unternehmen für alternative Investments mit Niederlassungen in Deutschland und Singapur, das hervorragende Renditen anstrebt, indem es die Internationalisierung von mittelständischen Unternehmen in Kombination mit traditionelleren Private-Equity-Wertschöpfungsmethoden vorantreibt. SGT Capital wird geführt von Joseph Pacini, Carsten Geyer, Christoph Gerlinger, Dr. Marcel Normann, Marianne Rajic und Jens Dino Steinborn. Die Führungskräfte von SGT Capital sind erfahrene Branchenkenner von marktführenden Unternehmen aus den Bereichen Private Equity, Vermögensverwaltung, Investmentbanking und Unternehmensberatung. Zusammen bringen sie unseren Investoren mehr als 100 Jahre Investment-Erfahrung und die Erfahrung in der Verwaltung von mehr als 40 Milliarden US-Dollar. Sie haben zusammengenommen eine herausragende weltweite Erfolgsbilanz. Die meisten von ihnen haben in den letzten fünf Jahren zusammen an großen Transaktionen in zentralen Regionen zusammengearbeitet.Mehr Informationen: www.sgt-capital.comÜber UtimacoUTIMACO ist ein global führender Plattformanbieter vertrauenswürdiger Cybersecurity- und Compliance-Lösungen und -Dienstleistungen mit Hauptsitz in Aachen, Deutschland und Campbell, Kalifornien, USA. Das Unternehmen produziert On-Premise- und Cloud-basierte Hardware-Sicherheitsmodule und Lösungen für Schlüssel- und Identitätsmanagement, Datenschutz und Data Intelligence für regulierte kritische Infrastrukturen. UTIMACO gehört zu den weltweit führenden Herstellern diesen Marktsegmenten. Mit mehr als 470 Angestellten weltweit schafft UTIMACO innovative Lösungen um Daten, Identitäten und Kommunikationsnetzwerke zu schützen und wird damit seiner Verantwortung für Kunden und Bürger weltweit gerecht. Kunden und Partner in den unterschiedlichsten Branchen schätzen die Zuverlässigkeit und langfristige Investitionssicherheit von UTIMACOs Hochsicherheitslösungen und -Dienstleistungen.Mehr Informationen: https://www.utimaco.com/