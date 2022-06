Die neu geschaffene Position konzentriert sich auf die Identifizierung und Beschleunigung strategischer Wachstumschancen, einschließlich organischer Initiativen, Akquisitionen und Partnerschaften auf globaler Ebene

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), Anbieter der führenden Plattform für intelligentes Videostreaming, Monetarisierung und Kommunikation, gab heute die Einstellung einer wichtigen Führungskraft bekannt. Als erster Chief Strategy and Corporate Development Officer von Brightcove wird David Beck die Bereiche Strategie, Geschäftsentwicklung und Unternehmensentwicklung leiten.

David Beck, Brightcove (Photo: Business Wire)

In enger Zusammenarbeit mit dem kürzlich ernannten CEO Marc DeBevoise wird sich Beck auf die Entwicklung von Strategien konzentrieren, die das aktuelle Angebot verbessern und Möglichkeiten zur Erweiterung der bestehenden Geschäftsbereiche von Brightcove schaffen sollen. Sein breites Aufgabengebiet wird auch darauf ausgerichtet sein, Brightcove bei der Expansion in neue Märkte und Geschäftszweige zu unterstützen, indem es seine marktführende Softwareplattform nutzt.

"Wir freuen uns, dass wir unser Führungsteam mit der Ernennung von David Beck zum Chief Strategy and Corporate Development Officer verstärken können. David ist ein außergewöhnlicher Stratege und Experte für das operative Geschäft mit umfassender Branchenerfahrung und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung innovativer Strategien und Initiativen für erstklassige Unternehmen und Marken", so Marc DeBevoise, Chief Executive Officer von Brightcove. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit David und darauf, dass er uns dabei hilft, unsere Vision zu verwirklichen und unsere weitere Wachstumsstrategie zu konkretisieren."

Beck verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Strategie, operatives Geschäft und Geschäftsentwicklung bei führenden digitalen Marken. Zuletzt war er Executive Vice President, Head of Content Strategy and Business Operations bei AMC. Bei AMC leitete Beck die Strategie zur Beschleunigung der Umgestaltung des Streaming-Geschäftsmodells von AMC, einschließlich der integrierten linearen, SVOD- (AMC+) und AVOD/FAST-Services und Partnerschaften für den B2B- und DTC-Vertrieb. Er trieb außerdem die Modernisierung des Kerngeschäfts bei AMC, BBC America, Sundance TV, IFC und WE TV voran. Vor seiner Tätigkeit bei AMC war David als EVP, Corporate Strategy Operations bei WarnerMedia und als Chief Strategy Officer von TNT TBS tätig. Er ist außerdem Mitbegründer der Beratungs- und Investmentfirma BRAVE Ventures, die von Turner (jetzt Warner Bros. Discovery) übernommen wurde.

"Brightcove ist ein Innovator und Wegbereiter im Bereich der Videokommunikation, und ich fühle mich geehrt, dem Unternehmen zu einem so spannenden Zeitpunkt beizutreten", erklärte Beck. "Mit einem neuen CEO, der eine zielgerichtete Vision entwickelt, einem fantastischen Team mit inspirierendem Enthusiasmus, das bereit ist zu handeln, und einer erstklassigen Technologieplattform, auf der wir aufbauen können, freue ich mich unglaublich darauf, die vor uns liegenden Möglichkeiten zu nutzen."

