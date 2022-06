Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 1 juin/June 2022) - Following a change of business, the common shares of The Gummy Project Inc. (GUMY), formerly known as Potent Ventures Inc. (POT), have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

The Gummy Project is a growing community of individuals and organizations who believe small contributions can add up to something big. We sell low sugar, plant based gummy products while raising money (and awareness) to support endangered keystone species. We are the only "better for you" candy company that is built to support our planet's most precious species and ecosystems, while educating our future generations on the steps we must take today, to ensure a viable tomorrow.

_________________________________

À la suite d'un changement d'activité, les actions ordinaires de The Gummy Project Inc. (GUMY), anciennement connue sous le nom de Potent Ventures Inc. (POT), ont été approuvées pour être inscrites au CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Le projet Gummy est une communauté grandissante d'individus et d'organisations qui croient que de petites contributions peuvent s'additionner à quelque chose de grand. Nous vendons des produits gommeux à base de plantes à faible teneur en sucre tout en collectant des fonds (et en sensibilisant) pour soutenir les espèces clés en voie de disparition. Nous sommes la seule entreprise de confiserie « meilleure pour vous » conçue pour soutenir les espèces et les écosystèmes les plus précieux de notre planète, tout en éduquant nos générations futures sur les mesures que nous devons prendre aujourd'hui pour assurer un avenir viable.

Effective Date/ Date effective : Le 2 juin/June 2022 New Name/ Nouveau nom: The Gummy Project Inc. New Symbol/ NOUVEAU symbole: GUMY NEW/NOUVEAU CUSIP: 40281F 10 2 NEW/NOUVEAU ISIN: CA 40281F 10 2 7 Old Symbol/Vieux symbole: POT Old/Vieux CUSIP & ISIN: 73758F107/CA73758F1071

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Listings au 416 367-7340 ou par courriel à: Listings@thecse.com.