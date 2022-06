In einem offenen Brief an die politischen Entscheidungsträger der USA fordern 26 Akademikerinnen und Akademiker aus der Tech-Branche den Gesetzgeber auf, Kryptowährungen zu regulieren. Ein offener Brief von namhaften Technik-Experten, darunter der Spezialist für Kryptografie und Cybersicherheit Bruce Schneier, schlägt Wellen in den USA. Die Unterzeichnenden setzen sich für eine Vorgehensweise ein, die sie als "verantwortungsvolle Fintech-Politik" bezeichnen, die aber im Ergebnis auf die Verhinderung von Kryptowährungen abzielt.

