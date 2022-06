Kioxia Corporation, der weltweit führende Anbieter von Speicherlösungen, gab heute bekannt, dass es von der National Commendation for Invention mit dem 2022 Invention Prize für seine Erfindung der Optimierung der Lesemethode für Multi-Level-Flash-Speicher (Patent Nr. 4892307) ausgezeichnet wurde. Die National Commendation for Invention geht auf das Jahr 1919 zurück und ist ein japanisches Programm zur Förderung von Wissenschaft, Technologie und zur Anerkennung von Branchen mit herausragenden Erfindungen, Ideen und Designs. Dies ist das dritte Jahr in Folge, dass Kioxia eine Auszeichnung von diesem renommierten Programm erhalten hat.

Preisträger (beide Kioxia Mitarbeiter):

Mitsuaki Honma, Chefspezialist, Speicherdesign-Verwaltungsabteilung, Speicherabteilung

Noboru Shibata, Assistent des Generaldirektors, Device Technology Research Development Center, Institute of Memory Technology Research Development

Durch die Einführung einer neuen innovativen und gleichmäßiger verteilten zugewiesenen Bitcodierung reduziert die preisgekrönte Technologie von Kioxia die erwartete maximale Fehlerrate im Multi-Level-Flash-Speicher und reduziert die Chipfläche, die zum Speichern von Fehlerkorrekturcodes (ECCs) erforderlich ist. Darüber hinaus verbessert diese bahnbrechende Entwicklung die maximale Leselatenz von Flash-Speichern.

Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Speicher mit großer Kapazität in unserer digitalen Gesellschaft werden Flash-Speicher zunehmend mehrstufig, wobei mehr als ein Datenbit in jeder Speicherzelle gespeichert werden kann. Mehrebenen-Flash-Speicher, bei denen drei oder mehr Datenbits in jeder Speicherzelle gespeichert sind, erfordern eine noch höhere Anzahl von Bestimmungsoperationen, um einen bestimmten Zustand (Schwellenspannung) einer Speicherzelle zum Datenauslesen zu unterscheiden. Außerdem sind Schwankungen in der Anzahl von Bestimmungsoperationen, die den Bits zugeordnet sind, in mehrstufigen Flash-Speichern sogar noch größer, was höhere Fehlerkorrekturfähigkeiten erfordert. Bei der herkömmlichen Bitcodierung erfordert das Lesen eines bestimmten Bits eine größere Anzahl von Bestimmungsoperationen (d. h. intensiveres Lesen) im Vergleich zum Lesen anderer Bits; es verursacht erhöhte zusammengesetzte Fehler beim Lesen solcher Bits. Dies bedeutet, dass mehr Chipfläche benötigt wird, um die Daten zu speichern, die sich aus der erhöhten Anzahl von ECCs ergeben. Diese Erhöhung der Bestimmungsoperationen mit herkömmlicher Bitcodierung erhöht die Leselatenz für diese Bits.

Kioxia engagiert sich orientiert an seiner Mission, die Welt mit Memory-Speicher zu bereichern, in der Forschung und Technologieentwicklung, die Menschen auf der ganzen Welt einen Mehrwert bringt.

Über Kioxia

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Drives (SSD) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, der Firma, die 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hatte. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mithilfe von Speicherprodukten zu bereichern, indem das Unternehmen Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die eine Auswahl für die Kunden und einen speicherbasierten Nutzen für die Gesellschaft schaffen. Die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie von Kioxia, BiCS FLASH, prägt die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, SSD, Automobile und Rechenzentren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220531006092/de/

Contacts:

Kota Yamaji

Public Relations

Kioxia Holdings Corporation

+81-3-6478-2319

kioxia-hd-pr@kioxia.com