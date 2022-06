New York und Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) -In diesem Frühjahr hat sich die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI mit Razer, der weltweit führenden Lifestyle-Marke für Gamer, zusammengetan. Gemeinsam haben sie die TUMI-Bestseller als limitierte Editionen für Gamer neu interpretiert. Die Kooperation nutzt die Innovations- und Designexzellenz von TUMI und die ikonische Ästhetik und das Branding von Razer, das in den globalen Gaming- und E-Sport-Communitys zu den bekanntesten gehört.Um die Präsenz von TUMI in der E-Sport-Branche zu stärken, werden am 3. Juni (8 Uhr PDT / 11 Uhr EDT / 17 Uhr MESZ / 23 Uhr SGT) vier mit Spannung erwartete Modelle mit Co-Branding erscheinen. Jedes Stück ist mit dem dreiköpfigen Schlangenlogo von Razer und den charakteristischen grünen Akzenten versehen, die sich mit der TUMI-DNA vermischen.Das Laptop Cover 15" kann überall hin mitgenommen werden, während der Bozeman Sling die ultimative Tasche zum Verstauen von Kabeln, tragbarem Gaming-Zubehör und mehr ist. Ausgestattet mit einem gepolsterten Laptop-Fach, ist der Finch Backpack für den Transport von schwerer Ausrüstung konzipiert. Spieler können die Add-A-Bag Hülle auch über den Griff des International Expandable 4 Wheel Carry-On Luggage stülpen, um eine komplette Reiseausrüstung zu erhalten. Das Case ist sofort als TUMI erkennbar und weist die geliebten 19-Grad-Konturen auf. Sowohl das Außenmaterial als auch das Innenfutter bestehen aus recycelten Materialien, was das Engagement von TUMI und Razer für Nachhaltigkeit unterstreicht. Außerdem verfügt es über einen USB-C-Anschluss, damit Weltbürger auf ihren Reisen mit Strom versorgt werden.Von jedem Modell aus dieser limitierten Kollektion werden weltweit nur 1.337 Exemplare angeboten. "1337" oder "LEET", das Kürzel für "Elite", wurde speziell ausgewählt, da Gamer und E-Sport-Athleten damit die besten Gamer bezeichnen.Die beiden Marken haben nicht nur an der Kollektion zusammengearbeitet, sondern auch an einem zukunftsweisenden, futuristischen Kampagnenkonzept, das die Kapsel zum Leben erweckt. Das bewegungsreiche Video spielt im Metaversum und zollt der Entschlossenheit der Spieler Tribut, ihr Team mit dem Slogan "Carry Hard" zum Sieg zu führen."Mit der Razer-Partnerschaft haben wir unsere E-Sport-Kategorie voll und ganz angenommen. Wir wollen neue und aufregende Produkte liefern, die wirklich der Einstellung und Leidenschaft der Gaming-Community entsprechen", verspricht TUMI Creative Director Victor Sanz. "Ihr Lebensstil ist etwas, das parallel zu der Art und Weise verläuft, wie wir unsere Produkte erzeugen und wie wir uns wirklich auf alle Aspekte des Lebens unserer Kunden konzentrieren, um sicherzustellen, dass sie nur das Beste in den Händen halten, um ihre Ziele zu erreichen.""Wir sind begeistert, mit TUMI zusammenzuarbeiten, um diese exklusive Kollektion für unsere Gaming-Community zu entwickeln", erläutert Addie Tan, Associate Director of Business Development bei Razer. "Wir wissen, dass unsere Fans einen aktiven Lebensstil führen und manchmal ihre wertvollen Kampfstationen mit sich tragen müssen, während sie unterwegs sind. Daher wollten wir sie mit qualitativ hochwertigen Reiseutensilien ausstatten, die ihnen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Vielseitigkeit und Funktionalität bieten, sodass sie auch unterwegs immer gewinnen können."Die TUMI | Razer Kapsel in limitierter Auflage wird in ausgewählten TUMI Stores weltweit, auf TUMI.COM, Razer.com, in ausgewählten Razer China Stores und bei ausgewählten Fachhändlern wie TMall und JD (China) erhältlich sein.Einzelhandelspreise der Kollektion:- TUMI | Razer International Expandable 4 Wheel Carry-On Luggage USD 895 / EUR 765- TUMI | Razer Finch Rucksack - Für 15" Laptop USD 675 / EUR 575- TUMI | Razer Bozeman Sling Bag USD 425 / EUR 365- TUMI | Razer Laptop Sleeve - For 15" Laptop USD 195 / EUR 175INFORMATIONEN ZU TUMISeit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Luxusartikel für Business, Reisen und Performance, die alle Aspekte des Lebens unterwegs verbessern, vereinfachen und verschönern. Wir verbinden makellose Funktionalität mit Erfindungsreichtum und engagieren uns als lebenslanger Partner für Menschen, die ihren Leidenschaften nachgehen, um ihre Reisen zu erleichtern. Die Marke wird weltweit in über 75 Ländern an über 2.000 Verkaufsstellen verkauft. Mehr über TUMI finden Sie unter www.TUMI.com.INFORMATIONEN ZU RAZERRazer ist die weltweit führende Lifestyle-Marke für Gamer.Das Markenzeichen von Razer, die dreiköpfige Schlange, ist eines der bekanntesten Logos in den globalen Gaming- und E-Sport-Communities. Mit einer Fangemeinde, die sich über alle Kontinente erstreckt, hat das Unternehmen das weltweit größte Ökosystem aus Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt und aufgebaut, das sich auf Gamer konzentriert.Die preisgekrönte Hardware von Razer umfasst leistungsstarke Gaming-Peripheriegeräte und Blade Gaming-Laptops.Die Software-Plattform von Razer mit über 175 Millionen Nutzern umfasst Razer Synapse (eine Internet der Dinge-Plattform), Razer Chroma RGB (ein proprietäres RGB-Beleuchtungssystem, das Tausende von Geräten und Hunderte von Spielen/Apps unterstützt) und Razer Cortex (ein Spieleoptimierer und Launcher).Razer bietet auch Zahlungsdienste für Gamer, Jugendliche, Millennials und die Gen Z an. Razer Gold ist einer der weltweit größten Zahlungsdienste für Spiele, und Razer Fintech bietet Fintech-Dienste in Schwellenländern an.Razer wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irvine (Kalifornien) und Singapur sowie regionale Zentralen in Hamburg und Shanghai. Razer hat 18 Niederlassungen weltweit und gilt als führende Marke für Gamer in den USA, Europa und China.Mehr über TUMI finden Sie unter www.TUMI.com.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1829946/TUMI_RAZER_15s_1_1.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1829948/TUMI_RAZER_KV7673.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1829950/TUMI_RAZER_KV7596.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1829953/TUMI__RAZER_KV_PACK_B0865__1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1829955/TUMI__RAZER_KV_PACK_B0603.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1829957/TUMI__RAZER_KV_PACK_B0569.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1829960/TUMI__RAZER_KV_PACK_B0333_2.jpgPressekontakt:Christine.Peddy@tumi.comOriginal-Content von: Tumi Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103718/5237524