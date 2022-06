Man nennt sie auch "die Gefahr aus dem All": Asteroiden faszinieren die Menschheit seit jeher. Schließlich kommen einige von ihnen der Erde von Zeit zu Zeit gefährlich nahe. Umso wichtiger ist es, diese Asteroiden ausfindig zu machen. Nun haben Forscher:innen einen Weg gefunden, bisher unentdeckte Asteroiden in riesigen Datenmengen zu lokalisieren. Wissenschaftler:innen des Asteroid Institutes haben einen neuen Algorithmus namens THOR (Tracklet-less Heliocentric Orbit Recovery) geschaffen, mit dem es ihnen gelungen ist, Asteroiden in alten astronomischen Aufnahmen zu entdecken. 104 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...