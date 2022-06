Mi-Jack Products, der branchenführende Anbieter von gummibereiften Portalkränen (Rubber Tired Gantry, RTG), Maschinen für den Containerumschlag und Technologien für Häfen und intermodale Anlagen, hat die erfolgreiche Übernahme der Yardeye GmbH verkündet. Yardeye ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Automatisierungs-, Kollisionsvermeidungs- und Arbeitszonenschutzsystemen für die Hafen- und Bahncontainerindustrie.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220601005459/de/

Mi-Jack Products acquires Yardeye GmbH. Executives from both companies stand in front of the Mi-Jack/Lanco world headquarters in Homewood, IL on May 31st, 2022. L-R: Jack Wepfer, VP of Finance and Accounting for Mi-Jack/Lanco, Stephan Trauth, Managing Director of Yardeye, Aaron Newton, VP of Sales for Mi-Jack, and Simon Fiera, VP of Technology for Mi-Jack.