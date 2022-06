Ottawa, On (ots/PRNewswire) -Die Royal Canadian Mint ist hocherfreut, dass The Ultimate, eine einzigartige Ein-Kilo-Münze aus reinem Platin, die mit Hunderten von rosa Diamanten aus der berühmten Argyle-Mine verziert ist, für $1.261.250,00 CAD (einschließlich Käuferprämie) bei einer hitzigen Live-Auktion im Hause Auktionshaus Heffel Fine Art (Heffel) versteigert wurde. Dieser Preis übertrifft die Schätzungen vor dem Verkauf von 700.000 bis 900.000 CAD. Dieses einzigartige Meisterwerk der numismatischen Kunst wurde am 31. Mai 2022 an einen anonymen Bieter verkauft und stellte einen neuen Rekord für eine in Kanada versteigerte Münze auf. Heffel und die Münze werden die Kauftransaktion und die Formalitäten in den kommenden Tagen abschließen."Die Ultimate ist der höchste Ausdruck der Innovation, des Könnens und der Handwerkskunst der Menschen, die die Royal Canadian Mint zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Kunst und Wissenschaft der Münzherstellung machen", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint."Es war eine unglaubliche Gelegenheit für Heffel, mit der Münzanstalt zusammenzuarbeiten und mit dem Verkauf von The UltimateGeschichte zu schreiben", sagte David Heffel, Präsident des Auktionshauses Heffel Fine Art. "Dieses einzigartige Meisterwerk ist ein Kunstwerk von höchstem Niveau, und es war uns eine Ehre, es in eine herausragende Sammlung aufzunehmen. Wir freuen uns darauf, seine historische Reise in den kommenden Jahrzehnten zu verfolgenDer Ultimate ist das krönende Prunkstück der neu eingeführten Opulenz-Kollektion. Sie ist außerdem die erste Ein-Kilo-Münze aus 99,95% reinem Platin, die die Münzanstalt jemals hergestellt hat. The Ultimate ist bis zur Perfektion poliert und zeigt ein Rückseitendesign des kanadischen Künstlers Derek Wicks, das die Schönheit der Kirschblüte auf einer 101,6 mm dicken Leinwand zum Leben erweckt. Insgesamt 462 Fancy Vivid und Fancy Intense pinke Diamanten (6,5 Karat Gesamtgewicht) aus der Argyle-Mine wurden von Hand in rosévergoldete, platingegossene Schmuckstücke gefasst, die von Beverly Hills Jewellers hergestellt wurden.Informationen zur Royal Canadian MintDie Royal Canadian Mint ist die staatliche Einrichtung, die für die Prägung und Ausgabe der kanadischen Umlaufmünzen zuständig ist. Sie ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten der Welt und bietet eine breite Palette spezialisierter, qualitativ hochwertiger Münzprodukte und damit verbundener Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Royal Canadian Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Royal Canadian Mint auf Twitter, Facebook und Instagram.Informationen zum Heffel Fine Art Auction HouseSeit 1978 hat Heffel leidenschaftliche Sammler auf der ganzen Welt mit herausragenden Kunstwerken in Verbindung gebracht und dabei insgesamt eine dreiviertel Milliarde Dollar umgesetzt. Mit Niederlassungen in Toronto, Vancouver, Montreal, Ottawa und Calgary verfügt Heffel über das erfahrenste Team von Kunstsachverständigen in Kanada und bietet sowohl Verkäufern als auch Käufern auf internationaler Ebene einen hervorragenden Kundenservice.Kontakt:Royal Canadian Mint, Alex Reeves, Senior Manager, Public Affairs, 613-884-6370,reeves@mint.ca; Heffel Fine Art Auction House, Rebecca Rykiss, National Director, Brand and Communications, 416-961-6505 ext. 323, rebecca@heffel.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1830295/Royal_Canadian_Mint_THE_ULTIMATE__A_ONE_OF_A_KIND_COIN_FROM_THE.jpgOriginal-Content von: Royal Canadian Mint (RCM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132684/5237551