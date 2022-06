KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Waffenlieferungen der USA an die Ukraine:

"Die heftige Reaktion der Russen auf die angekündigten Waffenlieferungen aus den USA für die Ukraine zeigt, wie wichtig diese Kapazität für die ukrainischen Streitkräfte ist. Hoffentlich kommt die Hilfe schnell genug. Sollte Odessa auch von Land aus unter Druck geraten, schwänden die letzten Optionen, Getreidelieferungen der Ukraine über die Hafenstadt auszuführen. Das geht dank der russischen Seeblockade auch bisher nicht, aber die drohende Hungerkatastrophe in vielen Teilen der Welt könnte die Weltgemeinschaft zum Handeln veranlassen. Vor allem aber brächte das Zurückschlagen der russischen Angreifer auf die Stellungen die Ukraine in eine bessere Position am Verhandlungstisch."/yyzz/DP/he