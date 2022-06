Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -Kumar ist ein erfahrener Fachmann mit umfassender strategischer, operativer und Governance-Erfahrung in allen Bereichen des PersonalmanagementsSonata Software, ein weltweit tätiges Unternehmen für IT-Services und Technologielösungen, hat bekannt gegeben, dass Balaji Kumar neuer Chief Human Resources Officer des Unternehmens ist und die weltweite Personalabteilung leiten wird. Balaji Kumar wird von der Konzernzentrale des Unternehmens in Bengaluru, Indien, aus tätig sein.Zuletzt war Balaji Kumar Chief Human Resources Officer weltweit bei L&T Infotech. Davor hatte er leitende HR-Positionen bei renommierten Unternehmen wie Larsen & Toubro Ltd., Microsoft, der Citibank und Unilever inne. Kumar ist Management-Absolvent des Tata Institute of Social Sciences (TISS) und verfügt über vielfältige Erfahrung im Personalbereich, unter anderem in den Bereichen Mitarbeiterengagement, Talentmanagement, Organisationsentwicklung und HR-Geschäftspartner. Er besitzt außerdem einen Master-Abschluss in Jura und hat früher Jura praktiziert.Im Rahmen seiner aggressiven Wachstumsstrategie hat Sonata Software umfangreich in seine Führungsetage investiert, um seinen Kunden, Mitarbeitern und unseren sozialen Zielen zu dienen. Die Ernennung von Balaji Kumar ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Sein Fachwissen und seine Erfahrung sollen dem Unternehmen helfen, die Herausforderungen eines hohen Wachstums in einem hart umkämpften Umfeld zu meistern.Samir Dhir, Whole-time Director und CEO von Sonata Software, erklärte: "Ich freue mich, Balaji bei Sonata Software willkommen zu heißen. Mit seiner umfassenden Erfahrung wird Balaji in der Lage sein, unsere Personalstrategie und unsere Vision voranzutreiben, die besten Voraussetzungen für den Erfolg unserer Mitarbeiter zu schaffen, Top-Talente anzuziehen und unsere Grundwerte weiter voranzutreiben. Sonata tritt in die nächste Wachstumsphase ein, und wir haben in die Schaffung einer ganz einzigartigen Sonata-Erfahrung investiert, in der die Mitarbeiter weiterhin hervorragende Leistungen erbringen, innovativ sein und qualitativ hochwertige Ergebnisse für unsere Kunden liefern können.""Ich freue mich, Teil von Sonata Software zu werden, einem vollständig kundenorientierten und mitarbeiterorientierten Unternehmen. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um den Sonata-Mitarbeitern ein erstklassiges Erlebnis zu bieten und die Talent- und Kulturagenda von Sonata auszurichten, um den erfolgreichen Weg zu beschleunigen. Wir möchten unseren Kunden digitale Transformationsdienste mit unserem unternehmenseigenen "Platformation"-Framework anbieten, um innovative, plattformbasierte Geschäftslösungen zu entwickeln", so Kumar.Informationen zu Sonata Software (https://www.sonata-software.com/about-us)Für weitere Informationen:Nandita VenkateshSonata Software LimitedCIN- L72200MH1994PLC082110A.P.S. Trust Building,Bull Temple Road, N.R. ColonyBangalore 560004, IndienTel.: +91 80 67781999Nandita.v@sonata-software.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jpgOriginal-Content von: Sonata Software Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77246/5237557