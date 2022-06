East Rutherford, Nj (ots/PRNewswire) -Cambrex, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das Arzneimittelwirkstoffe, Arzneimittelprodukte und analytische Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet, gab heute die Übernahme von Q1 Scientific bekannt - einem führenden Anbieter von umweltkontrollierten cGMP-Stabilitätslagerungsdiensten für die pharmazeutische, medizintechnische und biowissenschaftliche Industrie mit strategischem Sitz in Waterford, Irland."Die Lagerung und Prüfung der Stabilität ist ein entscheidender Bestandteil der Arzneimittelentwicklung und der Kommerzialisierung neuer Therapien. Q1 Scientific ergänzt unser ständig wachsendes Portfolio an ausgelagerten pharmazeutischen Dienstleistungen um erstklassige Fähigkeiten", so Tom Loewald, CEO von Cambrex. "Diese Akquisition ist eine natürliche Erweiterung unseres derzeitigen Angebots, die unser Fachwissen in diesem wichtigen Bereich sowie unsere Präsenz auf dem europäischen Markt erweitern und verstärken wirdDie hochmoderne cGMP-Anlage von Q1 Scientific ist ICH-validiert, um die spezifischen Lagerungsanforderungen jedes pharmazeutischen Projekts zu erfüllen, mit Optionen von -80 C bis zu +50 C, mit einer vollständigen Palette von Feuchtigkeitsregelung. Die 20.000 Quadratmeter große Anlage in Waterford verfügt über fast 40 begehbare Stabilitätskammern, Gefrierschränke und Stabilitätseinheiten sowie Tiefkühltruhen für biologische Therapien. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen im Bereich Probenmanagement und -transport an."Wir freuen uns über den Beitritt zu Cambrex, da wir unseren derzeitigen Kunden weiterhin führende Dienstleistungen im Bereich der Stabilitätsspeicherung anbieten können", sagte Stephen Delaney, CEO von Q1 Scientific. "Mit der wissenschaftlichen Expertise und der Größe von Cambrex werden wir in der Lage sein, unser Wachstum zu beschleunigen und ein integriertes Angebot an analytischen Dienstleistungen anzubieten, das unseren Kunden eine breite Palette an marktführenden Lösungen bietet."Cambrex bietet eine Vielzahl von Lager- und Testmöglichkeiten mit begehbaren und begehbaren Kammern, die den Anforderungen von ICH Q1A entsprechen. Die Übernahme wird die Möglichkeiten von Cambrex auf dem europäischen Markt erweitern.Da pharmazeutische und biopharmazeutische Unternehmen weiterhin nach Outsourcing-Optionen für nicht zum Kerngeschäft gehörende Funktionen suchen, um ihre Präsenz zu verringern, bieten die Stabilitätslagerungsdienste von Q1 Scientific in Kombination mit dem branchenführenden analytischen Dienstleistungsportfolio von Cambrex spezialisierte Fähigkeiten von hohem Wert für die Branche.Informationen zu CambrexCambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das Arzneimittelwirkstoffe, Arzneimittelprodukte und analytische Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Cambrex verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung und beschäftigt ein wachsendes Team von über 2.200 Experten, die von Nordamerika und Europa aus Kunden auf der ganzen Welt betreuen. Das Unternehmen ist ein zuverlässiger Partner für die Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen und Darreichungsformen für Markenprodukte und Generika.Cambrex bietet eine Reihe von spezialisierten Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten an, darunter Biokatalyse, kontinuierlicher Fluss, kontrollierte Substanzen, Festkörperforschung, Materialcharakterisierung und hochwirksame Arzneistoffe. Darüber hinaus ist Cambrex in der Lage, konventionelle Darreichungsformen zu unterstützen, einschließlich fester, halbfester und flüssiger Darreichungsformen zum Einnehmen, und verfügt über das Fachwissen zur Herstellung spezieller Darreichungsformen, wie z. B. Tabletten mit modifizierter Wirkstofffreisetzung, Kombinationspräparate mit fester Dosierung, pädiatrische Präparate, zweischichtige Tabletten, Stick-Packs, topische Präparate, kontrollierte Substanzen sowie sterile und nicht sterile Salben.Über Q1 ScientificQ1 Scientific wurde 2013 von Louise Grubb in Waterford, Irland, gegründet und bietet in seiner cGMP-Anlage mit einer Fläche von 20.000 Quadratmetern umweltkontrollierte Stabilitätslagerungsdienste für die pharmazeutische, medizintechnische und biowissenschaftliche Industrie an. Als erstes Unternehmen der Branche, das sich in Irland niedergelassen hat, revolutioniert Q1 Scientific die Art und Weise, wie Pharmaunternehmen ihre Produkte lagern, und trägt dazu bei, dass neue Medikamente schneller auf den Markt kommen und die Unternehmen die Kosten für den Bau und die Überwachung ihrer eigenen Lagerkammern einsparen.Weitere Informationen finden Sie unter www.cambrex.com oder www.q1scientific.comKontakt:Jennifer TherrienJennifer.therrien@cambrex.comFoto https://mma.prnewswire.com/media/1830432/Cambrex_Q1_Scientific.jpg Logo https://mma.prnewswire.com/media/1723116/Cambrex_40_Years_Logo.jpg Logo https://mma.prnewswire.com/media/1830431/Q1_Scientific_Cambrex_Logo.jpgPressekontakt:+1 919 452-8393Original-Content von: Cambrex, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159100/5237559