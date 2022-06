Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Sie haben das Gefühl, dass Sie stimmlich im Job nicht immer mithalten können oder Sie sind älter und Ihre Stimme hört sich nicht mehr so kraftvoll an wie früher? Marco Chwalek hat Tipps für uns zusammengetragen, wie man gezielt die Stimme trainieren kann:Sprecher: Wollen Sie sich durchsetzen und souverän auftreten? Ja? Dann ist eine gute und gesunde Stimme sehr hilfreich, berichtet das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Und das Training fängt mit der Bauch- oder Zwerchfellatmung an, damit man genug Luft beim Sprechen hat. Chefredakteurin Claudia Röttger erklärt uns, wie sie funktioniert:O-Ton Claudia Röttger: 24 Sekunden:"Am besten klappt es, wenn Sie sich erstmal auf den Rücken legen und dann die Hände auf den Bauch in Höhe des Bauchnabels legen. Atmen Sie nun zuerst mal aus und dann bewusst langsam ein und wieder aus, sodass sich die Bauchdecke beim Einatmen etwas hebt und beim Ausatmen etwas senkt. Die Phase des Ausatmens sollte grundsätzlich länger andauern als die Phase des Einatmens."Sprecher: Dieses gezielte Atmen trainiert das Zwerchfell. Und wie kräftigt man die Stimme?O-Ton Claudia Röttger: 16 Sekunden:"Singen. Singen hilft das Zwerchfell zu trainieren und das wiederum kräftigt dann die Stimme. Außerdem weckt Musik Gefühle, sie hebt die Laune und hilft Stress abzubauen. Deshalb singen Sie. Singen Sie so oft es geht, unter der Dusche, im Auto, auf dem Fahrrad oder auch beim Kochen."Sprecher: Da die Sprechstimme geschult werden soll, braucht man spezielle Übungen. Womit sollte man beginnen?O-Ton Claudia Röttger: 20 Sekunden:"Damit die Stimme in Gang kommt, sollte man erst einmal ein bisschen summen und dann den Kiefer bewusst bewegen und die Vokale A,E,I,O und U klar und deutlich sprechen. Wichtig ist, dass man tatsächlich jeden Tag seine Stimme trainiert. Zum Beispiel in dem man etwas vorliest, mit dem Smartphone aufnimmt und sich hinterher anhört."Abmoderation: Je mehr man übt, desto klarer, voller und souveräner hört sich die Stimme dann an, berichtet der "Senioren Ratgeber". Und Spaß macht das Training obendrein.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.senioren-ratgeber.deKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5237560