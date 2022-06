Die weltweite Baumnussproduktion in der Saison 2022/23 wird mit 5,4 Millionen Tonnen erwartet (Kerne, außer Pistazien in der Schale), ein Anstieg von 6% gegenüber der Vorsaison, wie von Industrieführern an dem Runden Tisch des 39. World Nut and Dried Fruit Congress diskutiert wurde, der im Mai stattfand. Bildquelle: Shutterstock.com Obwohl es noch zu früh in der Saison...

