Die aktuell längste Serie: Porsche Automobil Holding mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 10.27%) - die längste Serie dieses Jahr: Bayer 13 Tage (Performance: 15.25%). Tagesgewinner war am Mittwoch Wirecard mit 8,26% auf 0,04 (39% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 15,15% - es war der 13. Tagessieg 2022, Rang 1 im dad.at trending) vor Zumtobel mit 5,67% auf 7,08 (72% Vol.; 1W 10,62%) und Polytec Group mit 4,51% auf 6,49 (23% Vol.; 1W 6,92%). Die Tagesverlierer: Pinterest mit -3,66% auf 18,93 (80% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,16%), Lyft mit -3,51% auf 17,06 (63% Vol.; 1W 2,46%), PayPal mit -3,20% auf 82,48 (39% Vol.; 1W 2,95%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (38128,05 Mio.), Amazon (31036,47) und Apple ...

