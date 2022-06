The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.06.2022ISIN NameXS1626109968 MORE BOLIGKRED. 17/22XS1671760384 KONINKL.PHILIPS 17/23XS1701271709 ABN AMRO BANK 17/22 MTNXS1617562290 MALEDIVEN 2022XS1626771791 BC CRED.SOC.CO. 17/27 MTNDE000DK0UKZ6 DEKA NK FESTZINS 19/22DE000DK0K1U1 DEKA STUFENZINS ANL 17/22CH0418609613 MBANK 18-22XS0304274599 LUKOIL INTL FIN. 07/22XS1391067847 M.B.INT.FIN. 16/22DE000HLB2T50 LB.HESS.THR.CARRARA06D/20CH0181932929 WAADT KT 12-22DE000HSH3081 HCOB IS 12/22CH0030876111 CIE F.FONCIER 07-22 MTNDE000LB1DVL8 LBBW MTN 17/22