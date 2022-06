DGAP-News: Eurobattery Minerals AB / Schlagwort(e): Jahresbericht

Eurobattery Minerals veröffentlicht Jahresbericht 2021 - Weichen für die ersten Mineralverkäufe sind gestellt (News mit Zusatzmaterial)



Stockholm, 2. Juni 2022 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (WKN: A2PG12, ISIN: SE0012481570, kurz: "EBM", "Eurobattery" oder "das Unternehmen") hat heute seinen Jahresbericht 2021 veröffentlicht.



Strategische und operative Highlights 2021 Listing: EBM hat seine Notierung am schwedischen Nordic Growth Market erfolgreich auf die deutsche Börse Stuttgart ausgeweitet.

Ergiebige Mineralressourcen: Das Pachtgebiet des finnischen Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekts Hautalampi weist eine Metallkonzentration von rund 50 % auf und übertrifft damit bis dato gültige Schätzungen.

Innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens: Abschluss der Bohrkampagnen in den beiden Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekten Hautalampi, Ostfinnland, und Corcel, Nordwestspanien. "Wir haben bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie gemacht, verantwortungsvoll abgebaute Batterieminerale aus Europa für Europa zu liefern. Wir nutzen das Jahr 2022, um die stabile Grundlage zu schaffen, die wir für die Umsetzung dieser Strategie benötigen", so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB. Prognose für 2022



Das erste und zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres waren und sind geprägt von einer Reihe an Entwicklungen, die zur Schaffung dieses Fundaments beitragen: Im spanischen Projekt Corcel hat EBM außergewöhnliche Explorationsergebnisse für Nickel, Kobalt und Kupfer erzielt: Die Lagerstätte in Castriz umfasst geschätzte 60 Millionen Tonnen mineralisiertes Gestein mit einem Nickelgehalt von 0,25 %. Die Akkreditierung der Ressource durch das zuständige Labor ALS Gobal wird noch im zweiten Quartal 2022 erfolgen.

Ausweitung des Betriebs in Finnland: FinnCobalt Oy hat eine Explorationsgenehmigung für das vielversprechende Projekt Varislahti erhalten, das etwa zehn Kilometer vom Projekt Hautalampi entfernt liegt. Das Prospektionsgebiet enthält neben Nickel, Kobalt und Kupfer weitere Minerale und ist ideal an die Infrastruktur und die derzeitige Betriebsbasis von FinnCobalt angeschlossen.

Erste Untersuchungsergebnisse und Funde der Phase-2-Bohrkampagne in Hautalampi liefern konkrete Hinweise darauf, dass die beiden Mineralressourcen Hautalampi und Mökkivaara miteinander verbunden sind. Eine Verbindung der beiden Lagerstätten würde den künftigen Bergbaubetrieb in Hautalampi effizienter und wirtschaftlicher machen. Auch die Akkreditierung dieser Ressource durch das zuständige Labor ALS Gobal wird noch im zweiten Quartal 2022 erfolgen, zusammen mit einem Update zur Ressource gemäß JORC-Code.

Anfang April 2022 hat das Unternehmen die Ausgabe einer Wandelanleihe in Höhe von EUR 1,7 Mio. an Formue Nord Fokus A/S beschlossen und seine finanzielle Basis damit weiter gestärkt. Zweck der Ausgabe ist es, den Erwerb zusätzlicher Anteile an FinnCobalt Oy in Übereinstimmung mit bestehenden Verträgen und zusätzliche wertschöpfende Investitionen zu finanzieren sowie Flexibilität beim Erwerb anderer Projekte oder Teile davon zu schaffen. Detaillierte Finanzinformationen Der Jahresbericht 2021 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit und kann im Anhang dieser Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter. Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez - CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com



Kontakt Investor Relations

Linda Lenz

Mobil: +49 (0) 172 834 18 92

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com



Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB: Tel.: +46 (0) 86 042 255, E-Mail: info@augment.se Zusatzmaterial zur Meldung:



