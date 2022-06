News von Trading-Treff.de DAX konsolidiert zum Monatsstart weiter, somit ist der Aufwärtstrend langsam in Gefahr beim Blick auf die Charttechnik des Leitindex. DAX mit ruhigem Monatsstart Mit einem Widerstand auf der Oberseite und einem etwas weiter entfernten Aufwärtstrend startete der DAX in den neuen Monat und suchte dort erst einmal nach Impulsen (Rückblick): 20220601 DAX Endloskontrakt Es fand sich in der ersten Tageshälfte kein Trend. Die 14.500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...