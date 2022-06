Nach dem fast schon beispiellosen Kurssturz beim Edelmetall Silber seit Anfang März hat sich das Metall an den Vorgängertiefs aus Ende letzten Jahres zeitweise stabilisieren können und ist in den Bereich von 22 USD zurückgekehrt. Bislang ist allerdings nur eine einzige Kaufwelle erkennbar, in der Charttechnik werden aber zwei vorausgesetzt! Nach einem hoffnungsvollen Doppelboden um 21,42 US-Dollar im letzten Quartal 2021 konnte Silber sogar die dazugehörige Triggermarke ein Kaufsignal bei 25,40 ...

